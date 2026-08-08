 ప్రెగ్నెన్సీతో సమంత.. ఆగస్టు ఎనర్జీతో ఇలా (ఫొటోలు) | Samantha pregnancy... embracing The August energy like this Photos | Sakshi
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ప్రెగ్నెన్సీతో సమంత.. ఆగస్టు ఎనర్జీతో ఇలా (ఫొటోలు)

Aug 8 2026 8:05 PM | Updated on Aug 8 2026 8:21 PM

Samantha pregnancy... embracing The August energy like this Photos1
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ఆగస్టు నెలలో తన ఎనర్జీ ఇలా ఉందని చెబుతూ సమంత కొన్ని ఫొటోలని పోస్ట్ చేసింది.

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ఇందులో డైలీ రొటీన్, భర్త రాజ్ నిడిమోరు పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్, జిమ్ వర్కౌట్ లాంటివి ఉన్నాయి.

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Samantha pregnancy... embracing The August energy like this Photos4
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Samantha pregnancy... embracing The August energy like this Photos6
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Samantha pregnancy... embracing The August energy like this Photos11
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# Tag
Samantha Pregnant August energy Photos
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