 ప్రభాస్ పెద్దమ్మ, చెల్లి లండన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Prabhas Aunt and Sister London Trip Photos | Sakshi
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ప్రభాస్ పెద్దమ్మ, చెల్లి లండన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Jul 28 2026 7:49 PM | Updated on Jul 28 2026 7:55 PM

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ప్రభాస్ పెద్దమ్మ శ్యామాలాదేవి, చెల్లి సాయిప్రసీద్ రీసెంట్‌గా లండన్ వెళ్లారు. ఆ ఫొటోలని ప్రసీద్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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# Tag
Prabhas Praseedha Uppalapati Shyamala Devi london Trip Tollywood uppalapati family photo gallery
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ప్రభాస్ పెద్దమ్మ, చెల్లి లండన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
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