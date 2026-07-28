 చాక్లెట్ కలర్ డ్రస్‌లో పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు) | Pooja Hegde Stunning And Beautiful Looks In Chocolate Colored Dress, Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
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Pooja Hegde Photos: చాక్లెట్ కలర్ డ్రస్‌లో పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)

Jul 28 2026 4:29 PM | Updated on Jul 28 2026 4:34 PM

Pooja Hegde Stuns in a Chocolate Colored Dress Photos1
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ఈ మధ్యే 'జన నాయగన్'లో నటించిన పూజా హెగ్డే.. చాక్లెట్ కలర్ డ్రస్‌లో ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది.

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Pooja Hegde Stuns in a Chocolate Colored Dress Photos3
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