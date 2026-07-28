 'కొరియన్ కనకరాజు' బ్యూటీ.. అచ్చం అలానే ఉందే! (ఫొటోలు) | Korean Kanakaraju Beauty She Looks Exactly the Same Photos | Sakshi
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'కొరియన్ కనకరాజు' బ్యూటీ.. అచ్చం అలానే ఉందే! (ఫొటోలు)

Jul 28 2026 4:39 PM | Updated on Jul 28 2026 4:44 PM

Korean Kanakaraju Beauty She Looks Exactly the Same Photos1
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మిరాయ్, హాయ్ నాన్న, అశోకవనంలో అర్జున కల్యాణం తదితర సినిమాలతో అలరించిన రితికా నాయక్.. మరోవారంలో 'కొరియన్ కనకరాజు' మూవీతో రాబోతుంది. ఈ క్రమంలోనే కొరియన్ అమ్మాయిలా మారిపోయి కనిపించింది.

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Korean Kanakaraju Beauty She Looks Exactly the Same Photos3
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Korean Kanakaraju Beauty She Looks Exactly the Same Photos4
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Korean Kanakaraju Beauty She Looks Exactly the Same Photos6
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Korean Kanakaraju Beauty She Looks Exactly the Same Photos7
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Korean Kanakaraju Beauty She Looks Exactly the Same Photos8
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Korean Kanakaraju Beauty She Looks Exactly the Same Photos9
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Korean Kanakaraju Beauty She Looks Exactly the Same Photos10
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Korean Kanakaraju Beauty She Looks Exactly the Same Photos11
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'కొరియన్ కనకరాజు' బ్యూటీ.. అచ్చం అలానే ఉందే! (ఫొటోలు)
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