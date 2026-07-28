 శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్ శ్రీలంక ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Sridevi Vijay Kumar Sri Lanka Trip Photos | Sakshi
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శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్ శ్రీలంక ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Jul 28 2026 5:32 PM | Updated on Jul 28 2026 5:45 PM

Sridevi Vijay Kumar Sri Lanka Trip Photos1
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ప్రముఖ నటి శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్.. శ్రీలంక ట్రిప్ వేసింది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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Sridevi Vijay Kumar Sri Lanka Trip Photos3
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శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్ శ్రీలంక ట్రిప్ (ఫొటోలు)
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