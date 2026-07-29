 హైదరాబాద్‌లో భారీ ఉరుములు..దంచికొట్టిన వర్షం రోడ్లన్నీ జలమయం (ఫొటోలు) | heavy rains in hyderabad latest news | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌లో భారీ ఉరుములు..దంచికొట్టిన వర్షం రోడ్లన్నీ జలమయం (ఫొటోలు)

Jul 29 2026 6:30 AM | Updated on Jul 29 2026 6:30 AM

heavy rains in hyderabad latest news1
1/31

హైదరాబాద్: నగరాన్ని భారీ వర్షం ముంచెత్తింది. (Hyderabad Heavy Rains)

heavy rains in hyderabad latest news2
2/31

మంగళవారం సాయంత్రం ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం దంచికొడుతోంది.

heavy rains in hyderabad latest news3
3/31

నగరంలోని ప్రధాన ఐటీ హబ్‌లైన రాయదుర్గం, గచ్చిబౌలి, మణికొండ పరిసర ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. దీనివల్ల రోడ్లపైకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది.

heavy rains in hyderabad latest news4
4/31

మరోవైపు బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, పంజాగుట్ట వంటి ప్రముఖ వ్యాపార, నివాస ప్రాంతాల్లో ఏకధాటిగా వర్షం పడుతోంది. అలాగే నాంపల్లి, మెహిదీపట్నం, టోలిచౌకి, గోల్కొండ సహా నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాలు వాన జల్లులతో తడిసిపోతున్నాయి.

heavy rains in hyderabad latest news5
5/31

ప్రధాన రహదారులపై నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనాల రాకపోకలు నెమ్మదించాయి.

heavy rains in hyderabad latest news6
6/31

సాయంత్రం వేళ ఆఫీసుల నుంచి ఇళ్లకు తిరుగు ప్రయాణమయ్యే ఐటీ ఉద్యోగులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

heavy rains in hyderabad latest news7
7/31

ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని, ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తలు వహించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

heavy rains in hyderabad latest news8
8/31

heavy rains in hyderabad latest news9
9/31

heavy rains in hyderabad latest news10
10/31

heavy rains in hyderabad latest news11
11/31

heavy rains in hyderabad latest news12
12/31

heavy rains in hyderabad latest news13
13/31

heavy rains in hyderabad latest news14
14/31

heavy rains in hyderabad latest news15
15/31

heavy rains in hyderabad latest news16
16/31

heavy rains in hyderabad latest news17
17/31

heavy rains in hyderabad latest news18
18/31

heavy rains in hyderabad latest news19
19/31

heavy rains in hyderabad latest news20
20/31

heavy rains in hyderabad latest news21
21/31

heavy rains in hyderabad latest news22
22/31

heavy rains in hyderabad latest news23
23/31

heavy rains in hyderabad latest news24
24/31

heavy rains in hyderabad latest news25
25/31

heavy rains in hyderabad latest news26
26/31

heavy rains in hyderabad latest news27
27/31

heavy rains in hyderabad latest news28
28/31

heavy rains in hyderabad latest news29
29/31

heavy rains in hyderabad latest news30
30/31

heavy rains in hyderabad latest news31
31/31

# Tag
heavy rains heavy rain heavy rain effect Hyderabad Telangana photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో భారీ ఉరుములు..దంచికొట్టిన వర్షం రోడ్లన్నీ జలమయం (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రభాస్ పెద్దమ్మ, చెల్లి లండన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్ శ్రీలంక ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 4

మల్లెపూలు.. వడ్డాణంతో అందంగా రుక్మిణి (ఫొటోలు)
photo 5

'కొరియన్ కనకరాజు' బ్యూటీ.. అచ్చం అలానే ఉందే! (ఫొటోలు)

Video

View all
Director Trivikram And Actor Venkatesh Combo AK47 Loading 1
Video_icon

త్రివిక్రమ్ AK 47 లోడింగ్ సినిమాలో ట్విస్ట్ రివీల్.!
Gold Rate Falls Today : Gold Market Crash 2
Video_icon

బంగారం ధర ఒక్కసారిగా భారీగా పడిపోయింది..!
Actor Naga Chaitanya Shares Good News With Fans 3
Video_icon

శోభిత బేబీ బంప్ వైరల్..!
YSRCP Leaders Shocking Comments On Mudragada Giribabu Over MP Seat 4
Video_icon

గిరిబాబును MP చేయాలని అనుకున్నాం.. ముద్రగడ సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Kethireddy Pedda Reddy Demands CBI Probe In DSC Scam & Nara Lokesh's Resignation 5
Video_icon

DSC స్కాంపై సీబీఐ విచారణ..? లోకేష్ రాజీనామా..? ఏపీలో వేడెక్కిన రాజకీయం!
Advertisement