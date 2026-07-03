 హైదరాబాద్‌ : రుచులు.. అద్భుతం : ఫుడ్‌– ఎ–ఫెయిర్‌– 2026 (ఫొటోలు) | Food-A-Fair 2026: Hyderabad Hosts A Grand Food Exhibition, Showcases Flavours From Across India, Photos Inside | Sakshi
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ఒకవైపు చేప ముక్కల వేపుళ్లు.. మరోవైపు తాటి కల్లు...(ఫొటోలు)

Jul 3 2026 7:39 AM | Updated on Jul 3 2026 8:12 AM

Food A Fair 2026 : Food Exhibition in Hyderabad 20261
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హైదరాబాద్‌ : ఒకవైపు చేప ముక్కల వేపుళ్లు.. మరోవైపు తాటి కల్లు.. తెలంగాణలో బోనాల పండగకు చేసే పిండి వంటలు.. ఇంకోవైపు రాయలసీమ రుచులు.. ఒకటా.. రెండా పదులకొద్దీ పలు రకాల వంటకాలు అక్కడ కొలువుదీరాయి. సందర్శకులను నోళ్లను చవులూరించాయి.

Food A Fair 2026 : Food Exhibition in Hyderabad 20262
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మాదాపూర్‌లోని హైటెక్స్‌లో మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న ఫుడ్‌– ఎ–ఫెయిర్‌– 2026ను (Food A'Fair 2026) గురువారం భారత బ్యాడ్మింటన్‌ జాతీయ ప్రధాన కోచ్‌ పుల్లెల గోపీచంద్‌ ప్రారంభించారు.

Food A Fair 2026 : Food Exhibition in Hyderabad 20263
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కార్యక్రమంలో ఏఎల్‌ఈఏపీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు కె.రమాదేవి, ఐసీఏఆర్‌–ఐఐఎంఆర్‌ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ జె.స్టాన్లీ, ప్రముఖ సెలబ్రిటీ చెఫ్‌ సంజయ్‌ తుమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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# Tag
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