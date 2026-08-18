కందుకూరులో వైభవంగా తేళ్ల పంచమి... పోటెత్తిన భక్తజనం (ఫొటోలు)

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నారాయణపేట: తేళ్లను చూస్తేనే ఒళ్లు జలదరిస్తుంది. కానీ రాష్ట్ర సరిహద్దులోని యాద్గీర్ జిల్లా గురిమిట్కల్ మండలం కందుకూరులో మాత్రం తేళ్లనే దైవ స్వరూపంగా కొలుస్తారు.
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సోమవారం దేశమంతటా నాగుల పంచమి పర్వదినం నిర్వహించుకోగా.. కందుకూరులో తేళ్ల పంచమిని (Tella Panchami) వైభవంగా జరుపుకొన్నారు.
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తరతరాలుగా వస్తున్న ఈ విశ్వాసం.. నాగపంచమి రోజున కొండమాయి కొండపై మరోసారి భక్తి వైభవాన్ని ఆవిష్కరించింది.
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కందుకూరు కొండమవ్వ జాతర సందర్భంగా భక్తులు భారీగా కొండపైకి చేరుకున్నారు. కొండమవ్వకు ప్రత్యేక పూజల అనంతరం గుట్టపై రాళ్లను తొలగిస్తూ తేళ్లను పట్టుకున్నారు.
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చిన్నారులు, యువత, మహిళలు, వృద్ధులు అనే తేడా లేకుండా భక్తులు తేళ్లను చేతుల్లో పట్టుకుని భక్తి పారవశ్యంతో ఉప్పొంగారు. కొందరు చిన్నారులు సైతం తేళ్లను పట్టుకుని ఆడుకోవడం జాతరలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
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జాతర రోజున తేళ్లు కుట్టవని.. కొండమాయి అమ్మవారి కృపతో వాటితో ఎలాంటి హాని జరగదని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు.
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తేలు కుట్టినప్పుడు అమ్మవారి బండారం లేదా కుంకుమ రాస్తే నొప్పి తగ్గుతుందనే నమ్మకం కూడా ఉంది.
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అయితే ఇవి భక్తుల విశ్వాసాలే తప్ప.. వైద్యపరమైన చికిత్సకు ప్రత్యామ్నాయం కాదని వైద్యసిబ్బంది స్పష్టం చేస్తున్నారు. తేలు కుట్టిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.
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తేలు కాటు ఘటనలు గతంలో చోటుచేసుకున్న నేపథ్యంలో అధికారులు ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు.
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