చేతితో చిత్రించిన పటచిత్ర చీరలో నీతా అంబానీ అద్భుతమైన లుక్‌..!

దేశంలోని గొప్ప కళా వారసత్వాన్ని చాటిచెప్పే చీరలో నీతా అంబానీ మెరిశారు. 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకులను జరుకునేందుకు ఆమె ఒడిశా హస్తకళా వారసత్వ చీరను ఎంచుకున్నారు. నీతా ముఖేష్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్ (NMACC) వ్యవస్థాపకురాలు ఎప్పటికప్పుడూ భారతీయ వారసత్వ సంప్రదాయన్ని ప్రదర్శిస్తూ.. అందర్నీ విస్మయపరుస్తుండే ఆమె ఈసారి ఒడిశా వారసత్వంతో అందర్నీ మంత్ర ముగ్ధుల్ని చేశారామె.
నీతా ధరించిన చీరను ప్రత్యేకంగా స్వదేశ్ సంస్థ రూపొందించింది. దీనిపై ప్రఖ్యాత పటచిత్ర కళాకారుడు ప్రశాంత మొహరానా కళాకృతి ఉంది. ఈ కళాకృతిని ఒడిశాలోని రఘురాజ్పూర్కు చెందిన నిపుణులైన నేత కార్మికులు నేసిన టస్సర్ సిల్క్పై చిత్రించడం విశేషం. ఈ చీర ఆ ప్రాంతం ప్రసిద్ధ వస్త్ర, చిత్రకళా సంప్రదాయలను ఒకచోట చేర్చింది. ఆ చీరపై జీవ వృక్షం డిజైన కూడా ఉంది. అది అశ్వత్ధం నుంచి ప్రేరణ పొందిన జీవ వృక్షం. అదే ఈ చీరకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ డిజైన్ సృష్టి, నిరంతరత. జీవరాశి అనుసంధానికి ప్రతీక.
ఈ చెట్టు తోపాటు ఆకులు, పక్షులను కూడా విలక్షణమైన పటచిత్ర శైలిలో చిత్రీకరించారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ చీర ఒడిశా కళా వారసత్వానికి ఒక సజీవ కాన్వాస్గా మారింది. ఈ క్లిష్టమైన కళాకృతి ఎంతో హుందాగా ఉండే ఈ చీరకు గాఢమైన సాంస్కృతిక రూపాన్ని ఇస్తుంది. అదే సమయంలో టస్సర్ సిల్క్ ఒక ప్రకాశవంతమైన ఆధారాన్ని అందిస్తూ, చేతితో వేసిన పెయింటింగ్ వివరాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
ఈ చీరకు ఎరుపు నలుపు రంగుల అంచు ఉన్న మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ని జత చేశారు. దీనివల్ల స్టైలింగ్ క్లాసిక్గా ఉంటూ, కళాకృతి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ శారీకి అనుగుణంగా సాంప్రదాయ స్టెప్స్ గొలుసు, స్టేట్మెంట్ చెవిపోగులు, గాజులు, ఉంగరాన్ని జత చేశారు. ఆమె కురులను ఉంగరాల జుట్టు మాదిరిగా వదులుగా వదిలేశారు.
ఇక్కడ నీతా అంబానీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ రూపం సాంప్రదాయ పండుగ దుస్తులకు అతీతంగా, భారతీయ హస్తకళా నైపుణ్యానికి అగ్రస్థానం కల్పిస్తున్నట్లుగా హెలెట్గా నిలిచింది. ఈ చీరతో నీతా పటచిత్ర కళాకారులు, టస్సర్ సిల్క్ని నేసే రషురాజ్పూర్ చేనేత కార్మికులును ఒక చోటచేర్చి ఒడిశా కళాకారుల వైభవాన్ని చాటి చెప్పారామె.
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