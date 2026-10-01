 హెలికాప్టర్‌ క్రాష్‌ : ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, భార్య దుర్మరణం | Helicopter crash Zimbabwe tycoon Wicknell Chivayo and wife passed away | Sakshi
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హెలికాప్టర్‌ క్రాష్‌ : ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, భార్య దుర్మరణం

Oct 1 2026 12:54 PM | Updated on Oct 1 2026 1:09 PM

Helicopter crash Zimbabwe tycoon Wicknell Chivayo and wife passed away

జింబాబ్వేలో హెలికాప్టర్‌ కూలిన ఘటన తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. జింబాబ్వే రాజధాని హరారేకు తూర్పున సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మారోండేరా గ్రామీణ ప్రాంతంలో (కుదెంకా ఫామ్ వద్ద)  హెలికాప్టర్ కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో జింబాబ్వేకు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, 43 ఏళ్ల విక్నెల్ చివాయో (Wicknell Chivayo) , ఆయన భార్య లూసీ ముటెకే దుర్మరణం పాలయ్యారు. వీరితోపాటు  మరో నలుగురు కూడా హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

చివాయో, ఆయన భార్య చికోంబాలోని గందామిలో నిర్మిస్తున్న తమ గ్రామీణ ఇంటిని సందర్శించి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.హెలికాప్టర్‌లో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు పైలట్లు సహా మొత్తం ఆరుగురు వ్యక్తులూ ఈ ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందారు. 

ఎవరీ చివాయో
విక్నెల్ చివాయో 'ఇంట్రాట్రెక్ జింబాబ్వే' (Intratrek Zimbabwe) సంస్థకు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్‌గా  ఉన్నారు. ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులు, సోషల్ మీడియాలో విలాసవంతమైన జీవనశైలి ప్రదర్శన, విరివిగా కార్లు , నగదు బహుమతులు ఇవ్వడం ద్వారా  తరచూ వార్తల్లో నిలిచేవారు. ఆఫ్రికా దేశాల అధ్యక్షులతో ఆయనకు మంచి సంబంధాలున్నాయి. కెన్యా అధ్యక్షుడు విలియం రుటో, జాంబియా అధ్యక్షుడు హకైండే హిచిలేమా తదితరులు ఆయన మృతికి సంతాపం తెలిపారు. ప్రమాదానికి అసలు కారణం ఏమిటనేది ఇంకా తెలియరాలేదు. పోలీసులు  ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నాయి.

మరోవైపు జింబాబ్వేలో ఈ ఘటనపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. కొందరు జింబాబ్వే వాసులు అతని మరణాన్ని సంబరంగా జరుపు కుంటున్నట్లు సమాచారం చివాయో తన రాజకీయ సంబంధాలు, విలాస వంతమైన జీవనశైలి, ప్రభుత్వ ఎన్నికల సంబంధిత కాంట్రాక్టులకు సంబంధించిన ఆరోపణలపై తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొన్నారు. రాజకీయ సంబంధాలున్న ఒప్పందాలు, ఎన్నికల సంబంధిత కార్యకలాపాల ద్వారా లబ్ధి పొందారని అతనిపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే ఈ ఆరోపణలను చివాయో అప్పట్లోనే తీవ్రంగా  ఖండించారు. 

కొన్ని వారాల క్రితం, అతను ఒక జింబాబ్వే బోధకుడికి, అతని భార్యకు ఒక రోల్స్-రాయ్స్, ఒక మెర్సిడెస్-బెంజ్ జి-వ్యాగన్ మరియు ఒక మేబాక్‌ను విరాళంగా ఇచ్చాడు. బస్సులు మరియు కార్లతో పాటు, మరొక చర్చికి, మిలియన్ డాలర్ల నగదును కూడా అందజేశాడు. సుమారు రెండు దశాబ్దాల క్రితం మనీలాండరింగ్ కేసులో దోషిగా తేలి మూడేళ్లపాటు జైలులో గడిపిన ఆ వ్యాపార దిగ్గజం, జింబాబ్వే వెలుపల కూడా ఉన్నత వర్గాలలో తిరిగేవారు. ఎవాస్టిని, కెన్యా, ఉగాండా నాయకులతో ఆయనకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉండేవి.1980లో స్వాతంత్ర్యం  వచ్చినప్పటి నుండి ఖనిజ సంపదతో నిండిన ఈ దేశంపై గట్టి పట్టు సాధించిన జాను-పిఎఫ్ (Zanu-PF) పార్టీ మరియు అధ్యక్షుడు ఎమ్మర్సన్ మ్నాంగాగ్వాతో ఆయనకున్న సన్నిహిత సంబంధాలు వివాదాస్పదమైనాయి.

ఇంధన ప్రాజెక్టుల కాంట్రాక్టర్‌ అయిన చివాయో కంపెనీ ఇంట్రాట్రెక్ జింబాబ్వే, 2015లో నైరుతి పట్టణమైన గ్వాండాలో 100-మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్లాంటును నిర్మించడానికి 170 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టును గెలుచుకుంది.

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