 డెలివరీ బాయ్‌ నుంచి రెస్టారెంట్లకు ఓనర్‌గా.. | From Pizza Delivery Boy to Restaurant Tycoon Inspiring Story | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

డెలివరీ బాయ్‌ నుంచి రెస్టారెంట్లకు ఓనర్‌గా..

Sep 21 2026 2:21 PM | Updated on Sep 21 2026 2:27 PM

From Pizza Delivery Boy to Restaurant Tycoon Inspiring Story

చదువుకు తగిన ఉద్యోగం రాలేదని నిరాశ చెందకుండా చిన్న ఉద్యోగంతో జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఆస్ట్రేలియాలో ఏకంగా మూడు రెస్టారెంట్ల యజమానిగా ఎదిగిన ఒక భారతీయుడి విజయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. శ్రమ, పట్టుదల ఉంటే విదేశీ గడ్డపైనా అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని ఈ కథనం నిరూపిస్తోంది.

డెలివరీ బాయ్‌గా ప్రస్థానం

11 ఏళ్ల క్రితం ఉన్నత చదువుల కోసం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లిన సదరు వ్యక్తి, కోర్సు పూర్తయ్యాక సొంత రంగంలో సరైన ఉద్యోగం లభించక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఉపాధి కోసం స్థానిక పిజ్జా షాప్‌లో పూర్తిస్థాయి ఉద్యోగిగా చేరారు. అక్కడ పిజ్జాలు తయారు చేయడంతో పాటు కస్టమర్ల ఇళ్లకు డెలివరీ చేసేవారు.

భాగస్వామ్యంతో తొలి ఫ్రాంచైజీ

మూడేళ్ల పాటు క్రమశిక్షణతో పనిచేసి పొదుపు చేసిన డబ్బు, మరొకరి భాగస్వామ్యంతో ఒక పిజ్జా ఫ్రాంచైజీని ప్రారంభించారు. వ్యాపార మెళకువలు అవగాహన చేసుకుంటూ పట్టుదలతో శ్రమించి విజయవంతంగా నిర్వహించారు. కొవిడ్ కాలంలో ఇండియాకు వచ్చి వివాహం చేసుకున్న ఆయన, ఆ తర్వాత సవాళ్లను అధిగమించి వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించారు. ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో మూడు పిజ్జా ఫ్రాంచైజీలు, సొంతిల్లు, బీఎండబ్ల్యూ కారుతో పాటు అక్కడి పౌరసత్వం పొందారు.

ఈ విజయాన్ని ఆయన బంధువు వినీత్ సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకోగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న నెటిజన్ల నుంచి ప్రశంసలు అందుతున్నాయి. ‘విద్యార్హతల కంటే కష్టపడే మనస్తత్వమే మనిషిని ఏ స్థాయికైనా తీసుకెళ్తుంది’ అని నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: వెళ్లిపోయాడనుకునేలోపే మళ్లీ ఐదేళ్ల పదవి!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : సూర్యప్రభ వాహనంపై మలయప్ప స్వామి దివ్యదర్శనం (ఫొటోలు)
photo 2

రాకాతో రచ్చకు రెడీ.. అట్లీ బర్త్‌డే స్పెషల్! (ఫొటోలు)
photo 3

తొలి చిత్రమే ఓ ప్రయోగం.. నాని ప్యారడైజ్‌లో సమక్క గురించి తెలుసా?
photo 4

క్యూట్‌ లుక్స్‌తో రష్మిక.. మైసా ఈవెంట్‌లో అలా.. (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడలో ఘనంగా నిమజ్జనోత్సాహం (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Leaders Fire's on Nara Lokesh 1
Video_icon

నీ ఆఫీస్‌కు 10 మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాం. దమ్ముంటే రా..
High Tension At SAAP Office In Vijayawada 2
Video_icon

కదులుతున్న బస్సు పైకి పేర్ని కిట్టు, జక్కంపూడి రాజా..!
Gold Price Drop Today Gold Rate 3
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు తులం ఎంతంటే?
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders YSRCP Protest 4
Video_icon

తలలు పగలగొట్టారు.. YSRCP నిరసనలో టీడీపీ గుండాలు..
Scams in Telangana Municipal Department 5
Video_icon

తెలంగాణ మున్సిపల్ శాఖలో స్కామ్స్?.. ఆధారాలు ఇస్తానన్న శోభారెడ్డి
Advertisement
 