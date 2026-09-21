ట్రిపుల్ స్టాక్ కంటైనర్ రైళ్ల ట్రయల్స్!

భారత రైల్వే లాజిస్టిక్స్ విభాగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది. సరుకు రవాణా సామర్థ్యాన్ని రెట్టింపు చేయడమే లక్ష్యంగా డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ (డీఎఫ్సీ) నెట్వర్క్పై ‘ట్రిపుల్ స్టాక్’ (ఒకదానిపై ఒకటి మూడు ఉండేలా) కంటైనర్ రైళ్ల సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు అధికారికంగా వేగవంతమైన ప్రయోగాత్మక పరీక్షలు (ట్రయల్స్) నిర్వహిస్తోంది.
సామర్థ్య విస్తరణ.. తగ్గనున్న వ్యయం
ఇప్పటివరకు వెస్టర్న్ డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్లో నడుస్తున్న డబుల్ స్టాక్ కంటైనర్ రైళ్లు రవాణా రంగానికి కొత్త ఊపిరిపోశాయి. అయితే, పెరుగుతున్న పారిశ్రామిక, ఎగుమతి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన హై-రీచ్ ఓవర్హెడ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్ల ద్వారా ట్రిపుల్ స్టాక్ సేవలను ప్రవేశపెట్టేందుకు రైల్వే శాఖ సాంకేతిక కసరత్తు పూర్తిచేసింది. ఒక్కో ట్రిపుల్ స్టాక్ రైలు ద్వారా ఒకేసారి అత్యధిక సంఖ్యలో ఐఎస్ఓ కంటైనర్లు లేదా ఆటోమొబైల్ క్యారియర్లను వేగంగా తరలించే వీలుకలుగుతుంది.
ప్రధాన ప్రయోజనాలు
ప్రస్తుతం దేశీయ జీడీపీలో దాదాపు 13-14 శాతంగా ఉన్న లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులను సింగల్ డిజిట్కు తీసుకురావడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. భారీ కంటైనర్ లారీల రాకపోకలు తగ్గి జాతీయ రహదారులపై ట్రాఫిక్, ప్రమాదాలు, ఇంధన వినియోగం తగ్గుతాయి. విద్యుదీకరించిన రైలు మార్గాల ద్వారా పర్యావరణహితమైన గ్రీన్ లాజిస్టిక్స్ సాధ్యమవుతుంది.
India is now testing triple stack container trains 🔥 pic.twitter.com/RCmYf9jLSv
— Himanshu Jain (@HemanNamo) September 20, 2026
గ్లోబల్ సప్లై చైన్లో భారత్ మార్క్
ముంబైలోని జవాహర్లాల్ నెహ్రూ పోర్ట్ అథారిటీ (జేఎన్పీఏ), గుజరాత్ ఓడరేవులను ఉత్తర భారత్లోని పారిశ్రామిక కారిడార్లతో వేగంగా అనుసంధానించడంలో ఈ వ్యవస్థ గేమ్ ఛేంజర్గా మారనుందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. భారత్ను గ్లోబల్ తయారీ సప్లై చైన్ హబ్గా మార్చే మేక్ ఇన్ ఇండియా, ‘పీఎం గతిశక్తి’ లక్ష్యాలకు ఈ సాంకేతిక ప్రయోగం కొత్త వేగాన్ని అందిస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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