 గ్రీన్‌లో ట్రేడవుతున్న మార్కెట్లు | Green Run Hits Dalal Street Indian Stock Market Rally Today | Sakshi
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Stock Market Updates: గ్రీన్‌లో ట్రేడవుతున్న మార్కెట్లు

Sep 21 2026 9:28 AM | Updated on Sep 21 2026 9:57 AM

Green Run Hits Dalal Street Indian Stock Market Rally Today

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు సోమవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:25 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 34 పాయింట్లు పెరిగి 23,380 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 403 పాయింట్లు పుంజుకొని 74,685 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 100.25

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 101.6 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.17 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.4 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 21-09-2026(time: 09:25 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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