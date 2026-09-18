స్టాక్ మార్కెట్ క్లోజింగ్ అప్డేట్: సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఇలా..

శుక్రవారం ఉదయం లాభాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి మిశ్రమ ఫలితాలను చవిచూశాయి. సెన్సెక్స్ 19.63 పాయింట్లు లేదా 0.026 శాతం నష్టంతో 74,294.96 వద్ద, నిఫ్టీ 75.80 పాయింట్లు లేదా 0.33 శాతం లాభంతో 23,346.40 వద్ద నిలిచాయి.
అదానీ టోటల్ గ్యాస్ లిమిటెడ్, పూనావాలా ఫిన్కార్ప్ లిమిటెడ్, వెల్స్పన్ కార్ప్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. గో డిజిట్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ లిమిటెడ్, కేపీఐటీ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్, టాటా టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాల జాబితాలో చేరాయి.
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