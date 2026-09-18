 జియో రీచార్జ్‌: రూ.51కే అన్‌లిమిటెడ్‌ 5G! | Jio ₹51 Recharge Plan Unlimited 5G Data 3GB Extra Data | Sakshi
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జియో రీచార్జ్‌: రూ.51కే అన్‌లిమిటెడ్‌ 5G!

Sep 18 2026 3:47 PM | Updated on Sep 18 2026 3:51 PM

Jio ₹51 Recharge Plan Unlimited 5G Data 3GB Extra Data

5జీ సేవలను వినియోగించాలనుకునే జియో ప్రీపెయిడ్‌ కస్టమర్లకు కంపెనీ తక్కువ ధరకే అప్‌గ్రేడ్‌ ఆప్షన్‌ అందిస్తోంది. కేవలం రూ.51తో అన్‌లిమిటెడ్‌ 5G డేటా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే 1.5GB రోజువారీ డేటా అందించే బేస్‌ ప్లాన్‌ ఉన్నవారు ఈ యాడ్‌-ఆన్‌ రీచార్జ్‌ చేసుకోవచ్చు. జియో అధికారిక సమాచారం ప్రకారం.. ఒక నెల వరకు వ్యాలిడిటీ ఉన్న రోజుకు 1.5GB ప్లాన్‌ వినియోగదారులు రూ.51 యాడ్‌-ఆన్‌ ద్వారా అన్‌లిమిటెడ్‌ 5Gని యాక్టివేట్‌ చేసుకోవచ్చు.

రూ.51 యాడ్‌-ఆన్‌ ప్రయోజనాలు

ఈ యాడ్‌-ఆన్‌ ద్వారా 3GB అదనపు 4G/5G డేటాతో పాటు అన్‌లిమిటెడ్‌ 5G డేటా  లభిస్తుంది. 3GB అదనపు డేటా అయిపోయిన తర్వాత సాధారణ డేటా స్పీడ్‌ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రూ.51 రీచార్జ్‌ ప్రత్యేకంగా 5Gని బేస్‌ బెనిఫిట్‌గా అందించని 1.5GB/day ప్లాన్‌ వినియోగదారుల కోసం ఉద్దేశించినది. 
జియో తాజా ప్లాన్‌ వివరాల్లోనూ రూ.51 ప్యాక్‌కు 3GB డేటా, అన్‌లిమిటెడ్‌ 5G అప్‌గ్రేడ్‌ ప్రయోజనాలను పేర్కొంది.

అయితే రూ.51 రీచార్జ్‌ స్వతంత్రంగా పనిచేసే నెలవారీ ప్లాన్‌ కాదు. కస్టమర్‌కు ఇప్పటికే యాక్టివ్‌గా ఉన్న బేస్‌ ప్లాన్‌ ఉండాలి. ఆ బేస్‌ ప్లాన్‌ వ్యాలిడిటీకి అనుగుణంగానే యాడ్‌-ఆన్‌ ప్రయోజనాలు కొనసాగుతాయి. జియో FAQ ప్రకారం 1.5GB/day ప్లాన్‌కు వ్యాలిడిటీ ఒక నెలకు మించి రెండు నెలల వరకు ఉంటే రూ.101, రెండు నెలలకు మించి మూడు నెలల వరకు ఉంటే రూ.151 యాడ్‌-ఆన్‌లు వర్తిస్తాయి.

5G ఫోన్‌ ఉంటేనే..

రూ.51 రీచార్జ్‌తో అన్‌లిమిటెడ్‌ 5G ఉపయోగించాలంటే కస్టమర్‌ వద్ద 5Gకి అనుకూలమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఉండాలి. అలాగే ఆ ప్రాంతంలో జియో ట్రూ 5G కవరేజీ అందుబాటులో ఉండాలి. జియో ట్రూ 5G అనేది 5G స్టాండలోన్‌ (SA) నెట్‌వర్క్‌పై ఆధారపడిన సర్వీస్‌. అర్హత ఉన్న ఫోన్‌, సరైన బేస్‌ ప్లాన్‌, 5G కవరేజీ ఉన్నప్పుడే అన్‌లిమిటెడ్‌ 5G ప్రయోజనం లభిస్తుంది.

కాబట్టి రోజుకు 1.5GB బేస్‌ ప్లాన్‌ ఇప్పటికే ఉన్న జియో ప్రీపెయిడ్‌ వినియోగదారులు, కొత్తగా ఎక్కువ డేటా కోసం పూర్తి ప్లాన్‌ను మార్చాల్సిన అవసరం లేకుండానే రూ.51 యాడ్‌-ఆన్‌తో ట్రూ 5Gని అప్‌గ్రేడ్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. రీచార్జ్‌ చేసే ముందు మైజియో యాప్‌లో మీ ప్రస్తుత ప్లాన్‌, 5G డివైస్‌ అర్హత, మీ ప్రాంతంలోని 5G కవరేజీని చెక్‌ చేసుకోవడం మంచిది.

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