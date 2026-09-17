 గ్రీన్ మార్క్‌లో స్టాక్ మార్కెట్ | Stock Market Live Nifty Sensex Bounce Back into the Green | Sakshi
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Stock Market Updates: గ్రీన్ మార్క్‌లో స్టాక్ మార్కెట్

Sep 17 2026 9:26 AM | Updated on Sep 17 2026 9:26 AM

Stock Market Live Nifty Sensex Bounce Back into the Green

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం స్వల్ప లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:21 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 41 పాయింట్లు పెరిగి 23,258 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 68 పాయింట్లు పుంజుకొని 74,398 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 100.33

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 105.6 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.45 శాతం నష్టపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.01 శాతం పడిపోయింది.

Today Nifty position 17-09-2026(time: 09:21 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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