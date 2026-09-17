కర్ణాటక సంగీత సామ్రాజ్ఞి, భారతరత్న డాక్టర్ ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి ఎనలేని ప్రతిభను, ఆమె సమాజానికి అందించిన అసమాన సేవలను స్మరించుకుంటూ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సుబ్బులక్ష్మి 110వ జయంతి సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఆమె సంగీత ప్రయాణాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, తాను భారతీయ సంస్కృతికి సాధికార రూపమని కొనియాడారు.
సంగీత సాధన.. భక్తి తత్త్వం
ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి గాత్రంలో వెల్లివిరిసే భక్తిరసం, శ్రోతలను ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుందని కేంద్ర మంత్రి గుర్తుచేసుకున్నారు. వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం, విష్ణు సహస్రనామం, భజనల ద్వారా ప్రతి ఇంటా ఆమె స్వరం చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిందన్నారు. సుబ్బులక్ష్మి కేవలం ఒక గాయని మాత్రమే కాదని, భారతీయ మూలాలను ప్రపంచానికి చాటిన మహోన్నత వ్యక్తి అని వ్యాఖ్యానించారు.
VIDEO | Karnataka: Union Minister Nirmala Sitharaman gets emotional as she remembers legendary singer MS Subbulakshmi at an event in Bengaluru to mark her 110th birth anniversary. pic.twitter.com/bRtr565lXz
— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
సామాజిక సేవకు సంగీతమే ఆయుధం
తమ సంగీత కచేరీల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో అత్యధిక భాగాన్ని వివిధ సామాజిక కార్యక్రమాలకు, స్వచ్ఛంద సంస్థలకు విరాళంగా అందించిన ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి ఉదారతను మంత్రి ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేశారు. గాంధీజీతో ఆమెకున్న అనుబంధాన్ని, ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ అసెంబ్లీలో ప్రతిధ్వనించిన ఆమె గాత్రం దేశానికి తెచ్చిన ఖ్యాతిని గుర్తు చేస్తూ నిర్మలా సీతారామన్ కంటతడి పెట్టారు. కళ అనేది మానవతా దృక్పథాన్ని, సమాజ సంక్షేమాన్ని పెంచేదిగా ఉండాలనడానికి ఎంఎస్ సుబ్బులక్ష్మి జీవితమే నిదర్శనమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆమె చూపిన బాట నేటి తరం కళాకారులకు, యువతకు నిరంతర ప్రేరణ అని స్పష్టం చేశారు.
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