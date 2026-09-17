 నగవులు నిజమని నమ్మేదా? | Is Your Money Really Safe Hidden Debt Trap Behind Booming Economies | Sakshi
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నగవులు నిజమని నమ్మేదా?

Sep 17 2026 11:39 AM | Updated on Sep 17 2026 11:49 AM

Is Your Money Really Safe Hidden Debt Trap Behind Booming Economies

ఆర్థిక ప్రపంచంలో అపోహలు.. వాస్తవాలు

‘నగవులు నిజమని నమ్మేదా..’ అన్న నానుడి కేవలం మానవ సంబంధాలకే కాదు, నేటి ఆర్థిక ప్రపంచానికీ అక్షరాలా వర్తిస్తుంది. షేర్ మార్కెట్ ఇండెక్స్‌లు ఆల్‌టైమ్ గరిష్ఠాలకు చేరడం, ఆకర్షించే ప్రకటనలు, చవకైన ఈఎంఐల హంగామా చూసి అందరూ బాగున్నారనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే. పైకి కనిపించే ఈ ‘ఆర్థిక నవ్వులు’ నిజమైన పురోగతికి సంకేతాలా? లేక సామాన్యుడిని ఆకర్షించే అందమైన మాయాజాలమా? లోతుగా పరిశీలిస్తే ఆ వెలుగుల వెనుక పరుచుకున్న చీకట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.

సూచీల హంగామా..

నేడు భారతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే వేగంగా పెరుగుతున్న వ్యవస్థగా రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. కానీ, ఈ వృద్ధి ఫలాలు సగటు పౌరుడికి ఏమేరకు అందుతున్నాయనే ప్రశ్నలొస్తున్నాయి. అధికారికంగా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు కంట్రోల్‌లోనే ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నా నిత్యావసర సరుకులు, పప్పుధాన్యాలు, వైద్యం, విద్య ఖర్చులు సగటు మధ్యతరగతి జేబుకు చిల్లులు పొడుస్తూనే ఉన్నాయి. ఆర్‌బీఐ గణాంకాల ప్రకారం, భారతీయ కుటుంబాల నికర ఆర్థిక పొదుపు దశాబ్దాల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. ఆదాయం పెరగకపోవడం, ఖర్చులు రెట్టింపు కావడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

ఈఎంఐల మాయ.. అప్పుల ఊబి

ప్రస్తుతం విపణిలో ‘ఈజీ ఈఎంఐ, బై నౌ - పే లేటర్’ సంస్కృతి విపరీతంగా పెరిగింది. చేతిలో డబ్బు లేకపోయినా జీవనశైలిని ప్రదర్శించేందుకు సామాన్యులు వ్యక్తిగత రుణాలు, క్రెడిట్ కార్డుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా భద్రత లేని రుణాలు(అన్‌సెక్యూర్డ్‌ లోన్లు) వేగంగా పెరగడం పట్ల పలుమార్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ బ్యాంకింగ్ నిబంధనలను కఠినతరం చేసింది. పైకి కనిపిస్తున్న ఆర్థిక విలాసం వెనుక జీవితాంతం తీర్చాల్సిన అప్పుల భారం దాగి ఉందనేది చేదు నిజం.

పెట్టుబడుల్లో విచక్షణే రక్షణ

సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ఫిన్‌ఫ్లూయెన్సర్ల సలహాలు, రాబడి ఆశజూపే క్లిక్-బైట్ ప్రకటనలను చూసి సాధారణ ప్రజలు తమ కష్టార్జితాన్ని రిస్కీ పథకాల్లో పెట్టి నష్టపోతున్నారు. షేర్ మార్కెట్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో వచ్చే స్వల్పకాలిక లాభాలను చూసి శాశ్వత సంపద అనుకోవడం పొరపాటు.

ఏం చేయాలంటే..

బాహ్య ఆడంబరాలను చూసి మోసపోకుండా పక్కా ఆర్థిక ప్రణాళిక పాటించాలి. ఊహాజనిత లాభాల వెనుక పరిగెత్తకుండా అత్యవసర నిధి, సరైన ఇన్సూరెన్స్, సురక్షితమైన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను ఎంచుకోవడమే నిజమైన ఆర్థిక భద్రతకు మార్గమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కొందరి ముఖంలో కనిపిస్తున్న నవ్వు వెనుక ఉన్న కపటత్వాన్ని ఎలాగైతే గమనిస్తామో, ఆర్థిక ఆఫర్ల వెనుక ఉన్న నిజమైన వ్యయాన్ని గ్రహించినప్పుడే సామాన్యుడు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోగలడు.

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