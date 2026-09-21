ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలుదారులకు శాంసంగ్ భారీ షాక్ ఇచ్చింది. గెలాక్సీ ఎస్26 సిరీస్లోని అన్ని వేరియంట్ల ధరలను రూ.20,000 చొప్పున పెంచింది. గెలాక్సీ ఎస్26, గెలాక్సీ ఎస్26+తో పాటు గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా మోడళ్లకు ఈ ధరల పెంపు వర్తిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 18, 2026 నుంచి కొత్త ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. దీంతో గెలాక్సీ ఎస్26 సిరీస్లో అత్యంత చౌకైన మోడల్ ధర కూడా రూ.1 లక్ష దాటింది.
లాంచ్ సమయంలో గెలాక్సీ ఎస్26 12GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ ధర రూ.87,999గా ఉండగా, ఇప్పుడు రూ.1,07,999కు చేరింది. 12GB + 512GB వేరియంట్ ధర రూ.1,07,999 నుంచి రూ.1,27,999కు పెరిగింది. అంటే రెండు వేరియంట్లపై రూ.20,000 చొప్పున అదనపు భారం పడింది.
గెలాక్సీ ఎస్26+ ధర కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగింది. 12GB + 256GB మోడల్ ధర రూ.1,19,999 నుంచి రూ.1,39,999కు, 12GB + 512GB వేరియంట్ ధర రూ.1,39,999 నుంచి రూ.1,59,999కు చేరింది. మరోవైపు గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా 12GB + 256GB మోడల్ ధర రూ.1,39,999 నుంచి రూ.1,59,999కు, 12GB + 512GB వేరియంట్ ధర రూ.1,59,999 నుంచి రూ.1,79,999కు పెరిగింది. టాప్-ఎండ్ 16GB + 1TB గెలాక్సీ ఎస్26 అల్ట్రా ధర రూ.1,89,999 నుంచి ఏకంగా రూ.2,09,999కు చేరింది.
మొత్తంగా గెలాక్సీ ఎస్26 సిరీస్లోని ఏడు వేరియంట్లపై రూ.20,000 చొప్పున ధర పెరిగింది. తాజా ధరల పెంపునకు పెరుగుతున్న మెమరీ, ఇతర కాంపోనెంట్ ఖర్చులు ప్రధాన కారణాలుగా పరిశ్రమలో పేర్కొంటున్నారు. గ్లోబల్గా మెమరీ చిప్ సరఫరాపై ఒత్తిడి కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో స్మార్ట్ఫోన్ తయారీదారుల ఉత్పత్తి వ్యయాలు పెరుగుతున్నాయి.
శాంసంగ్ అధికారికంగా ఫిబ్రవరి 2026లో గెలాక్సీ ఎస్26 సిరీస్ను భారత్లో విడుదల చేసింది. అప్పట్లో ఎస్26 ప్రారంభ ధర రూ.87,999, ఎస్26+ రూ.1,19,999, ఎస్26 అల్ట్రా రూ.1,39,999గా నిర్ణయించింది. తాజా పెంపుతో ఈ ప్రారంభ ధరలు వరుసగా రూ.1,07,999, రూ.1,39,999, రూ.1,59,999కు చేరాయి.
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