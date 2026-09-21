ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) కేవలం ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడానికో లేదా వ్యాసాలు రాయడానికో పరిమితం కాదని, న్యాయ పోరాటాల్లోనూ కీలక పాత్ర పోషించగలదని కొన్ని సంఘటనలు రుజువు చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా ట్రాఫిక్ చలానాలు లేదా జరిమానాలు పడితే కోర్టుల చుట్టూ తిరగలేక చాలామంది కామ్గా కట్టేస్తుంటారు. కానీ, ఓ మహిళ తనకు పడిన అన్యాయమైన బైక్ చలానాను సవాలు చేయడానికి ‘చాట్జీపీటీ’ని తన లీగల్ అడ్వైజర్గా ఉపయోగించుకుని విజయం సాధించింది. దాదాపు రూ.50,793 (సమానమైన విదేశీ కరెన్సీ/ జరిమానా) విలువైన కేసులో గెలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఘటన నేపథ్యం.. ఏఐ తోడ్పాటు
ట్రాఫిక్ అధికారులు విధించిన చలానా చట్టబద్ధతపై సందేహం వచ్చిన యునైటెడ్ కింగ్డమ్ / బ్రిటన్ (యార్క్షైర్ ప్రాంతంలోని యార్క్ సిటీ)లోని మిల్లీ హౌల్టన్ అనే 22 ఏళ్ల బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ విద్యార్థిని లాయరును సంప్రదించకుండా చాట్జీపీటీని ఆశ్రయించింది. స్థానిక మోటారు వాహనాల చట్టాలు, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, గతంలో కోర్టులు ఇచ్చిన తీర్పులను విశ్లేషించాల్సిందిగా చాట్జీపీటీని కోరింది. ఏఐ సాంకేతికత అధికారుల చర్యలోని లోపాలను, చట్టపరమైన మినహాయింపులను కచ్చితంగా గుర్తించి, కోర్టులో సమర్పించాల్సిన బలమైన వాదనలను సిద్ధం చేసి ఇచ్చింది.
న్యాయస్థానంలో విజయం
చాట్జీపీటీ అందించిన డ్రాఫ్టింగ్, సెక్షన్ల ఆధారంగా సదరు మహిళ కోర్టులో స్వయంగా వాదనలు వినిపించింది. ఏఐ సూచించిన పాయింట్లు చట్టబద్ధంగా సరిగ్గా ఉండటంతో న్యాయస్థానం ఆమెకు అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చింది. దీని ద్వారా ఆమె రూ.50,793(సుమారు రూ.463 యూరోలు)కు పైగా జరిమానా భారం నుంచి ఉపశమనం పొందింది.
ఈ సంఘటన న్యాయ సేవల రంగంలో డిజిటల్ విప్లవానికి సంకేతం. ఖరీదైన లాయర్ల ఫీజులు భరించలేని సామాన్యులకు ఏఐ టూల్స్ చట్టపరమైన సహాయకారిగా మారుతున్నాయి. అయితే, ఏఐ ఇచ్చే సమాచారాన్ని సరైన రీతిలో ధ్రువీకరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మాత్రం గమనించాలి. సాంకేతికతను బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగిస్తే సాధారణ పౌరులు కూడా తమ హక్కులను కాపాడుకోవచ్చని ఈ ఘటన నిరూపించింది.
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