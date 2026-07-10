వింబుల్డన్ లో సందడి చేసిన.. హీరోయిన్స్ శ్రీలీల, కల్యాణి ప్రియదర్శన్ (ఫొటోలు)

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లండన్లో జరుగుతున్న ప్రతిష్టాత్మక వింబుల్డన్ (Wimbledon) టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్లో సౌత్ ఇండియా హీరోయిన్స్ కల్యాణి ప్రియదర్శన్ (Kalyani Priyadarshan), శ్రీలీల (Sreeleela) సందడి చేశారు.
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మ్యాచ్ వీక్షిస్తూ గ్యాలరీలో సందడి చేసిన వీరిద్దరు ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు.
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ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
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శ్రీలీల కూడా అదిరిపోయే ఫ్యాషన్ దుస్తుల్లో కనిపించి అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
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