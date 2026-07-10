 వింబుల్డన్ లో సందడి చేసిన.. హీరోయిన్స్ శ్రీలీల, కల్యాణి ప్రియదర్శన్ (ఫొటోలు) | Kalyani Priyadarshan And Sreeleela Attend Wimbledon 2026 Championship In London HD Photos Went Viral | Sakshi
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వింబుల్డన్ లో సందడి చేసిన.. హీరోయిన్స్ శ్రీలీల, కల్యాణి ప్రియదర్శన్ (ఫొటోలు)

Jul 10 2026 8:57 AM | Updated on Jul 10 2026 9:16 AM

Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos1
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లండన్‌లో జరుగుతున్న ప్రతిష్టాత్మక వింబుల్డన్ (Wimbledon) టెన్నిస్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో సౌత్ ఇండియా హీరోయిన్స్ కల్యాణి ప్రియదర్శన్ (Kalyani Priyadarshan), శ్రీలీల (Sreeleela) సందడి చేశారు.

Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos2
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మ్యాచ్ వీక్షిస్తూ గ్యాలరీలో సందడి చేసిన వీరిద్దరు ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు.

Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos3
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ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos4
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శ్రీలీల కూడా అదిరిపోయే ఫ్యాషన్ దుస్తుల్లో కనిపించి అందరినీ ఆకట్టుకుంది.

Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos5
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos6
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos7
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos8
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos9
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos10
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos11
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos12
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos13
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos14
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos15
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos16
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Kalyani Priyadarshan and Sreeleela Attend Wimbledon HD Photos20
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# Tag
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