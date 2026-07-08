 దాదా బర్త్‌డే.. ఈ ఫొటోలు చూశారా? | Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos? | Sakshi
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దాదా బర్త్‌డే.. ఈ ఫొటోలు చూశారా?

Jul 8 2026 2:23 PM | Updated on Jul 8 2026 2:28 PM

Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?1
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టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ సౌరవ్‌ గంగూలీ పుట్టినరోజు నేడు (జూలై 8)

Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?2
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54వ వసంతంలో అడుగుపెట్టిన గంగూలీ

Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?3
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424 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడిన దాదా

Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?4
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అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో 18575 పరుగులు

Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?5
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ఇందులో 38 సెంచరీలు ఉన్నాయి

Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?6
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Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?7
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బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగానూ పనిచేసిన గంగూలీ

Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?8
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దాదా: ది సౌరవ్‌ గంగూలీ స్టోరీ పేరిట తెరకెక్కుతున్న బయోపిక్‌

Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?9
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గంగూలీ బర్త్‌డే సందర్భంగా దాదా పాత్రధారి రాజ్‌కుమార్‌ రావు ఫస్ట్‌లుక్‌ విడుదల

Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?10
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జీవితంలో ఇదే అత్యంత ప్రత్యేకమైన, గొప్ప బర్త్‌డే గిఫ్ట్‌ అంటూ మురిసిపోయిన గంగూలీ

Dada's Birthday – Have You Seen These Viral Photos?11
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లార్డ్స్‌ బాల్కనీలో షర్టు విప్పి నాడు (2002) సంబరాలు చేసుకున్న దాదా ఫొటోతో ఫస్ట్‌లుక్‌

# Tag
Sourav Ganguly Dada Movie criket birthday photo gallery viral BCCI criket matches sport
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