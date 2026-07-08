 చీరకే అందం తీసుకొచ్చిన శ్రుతిహాసన్ (ఫొటోలు) | Shruti Haasan Brings Grace to the Saree Photos | Sakshi
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చీరకే అందం తీసుకొచ్చిన శ్రుతిహాసన్ (ఫొటోలు)

Jul 8 2026 3:08 PM | Updated on Jul 8 2026 3:13 PM

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హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్ చీరలో మెరిసిపోయింది. ఈమె వల్ల చీరకే అందం వచ్చిందా అనే రీతిలో ఆకట్టుకుంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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