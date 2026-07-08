చీరకే అందం తీసుకొచ్చిన శ్రుతిహాసన్ (ఫొటోలు)

ఓటు లేకున్నా పర్వాలేదట కానీ... మనకు అయితే వేయరట!
మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్!!
ఓటర్లేమో కానీ... పోలీసుల మద్దతుంటే తప్పకుండా గెలుస్తాం సార్!
ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా కపూర్ పెళ్లిబంధంలోకి అడుగుపెట్టింది.
మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలో అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన 'లెనిన్' రిలీజ్ కానుంది.
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ఒక జిల్లాకు శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ నుంచి సంక్షేమ పథకాల అమలు వరకు సర్వం తానై నడిపించే సారథి జిల్లా కలెక్టర్.
Jul 8 2026 3:08 PM | Updated on Jul 8 2026 3:13 PM
హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్ చీరలో మెరిసిపోయింది. ఈమె వల్ల చీరకే అందం వచ్చిందా అనే రీతిలో ఆకట్టుకుంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
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