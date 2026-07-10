ఉత్తరాదికి బిగ్‌ అలర్ట్‌.. వరదల ఉగ్రరూపం..

దేశవ్యాప్తంగా రుతుపవనాలు వ్యాపించినట్టు భారత వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. దీంతో, దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో ఎడతెరిపిలేని వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కాగా, భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో పలు రాష్ట్రాల్లో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. ముఖ్యంగా ఉత్తరాఖండ్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌, ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. మరోవైపు.. వాతావరణ శాఖ పలు ప్రాంతాలకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వర్షాల కారణంగా ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో పదికిపైగా మరణాలు సంభవించాయి.

ఉత్తరాఖండ్‌లో ఎడతెరిపిలేని వర్షాలతో కొండ ప్రాంతాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడుతున్నాయి. పలు మార్గాల్లో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. చార్‌ధామ్‌ మార్గాల్లోనూ భద్రతా కారణాలతో ఆంక్షలు విధించారు. ఏడు జిల్లాలకు ఫ్లాష్‌ ఫ్లడ్‌ ముప్పు హెచ్చరికలు జారీ చేసి అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.

#WATCH | Uttarkashi, Uttarakhand | Traffic has been restored on the Gangotri National Highway after the road, which was blocked due to a landslide and debris near Nalupani, was cleared. In view of repeated landslides and debris accumulation at Nalupani causing frequent… pic.twitter.com/84kV12kio7

హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌లో భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. కిన్నౌర్‌ జిల్లాలో వరదల కారణంగా ఓ వంతెన దెబ్బతిని గ్రామానికి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లు దెబ్బతినడం, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోనూ భారీ వర్షాల ముప్పు కొనసాగుతోంది. వాతావరణ శాఖ కొన్ని ప్రాంతాలకు రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది. వరదలు, రహదారులపై నీరు నిలిచిపోవడంతో సాధారణ జీవనం ప్రభావితమైంది.

Raining heavily in various parts of Uttarakhand, morning visuals from Haridwar



More rains coming in the next 2-3 days, there will be season's first significant rise in the water level of Uttarakhand rivers



Stay away from rivers and streams pic.twitter.com/DxKeQuU7uC

— Weatherman Shubham (@shubhamtorres09) July 9, 2026