 ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన గుహ గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు) | AP's Stunning Underground Wonder Nandyal Belum Caves, Check Interesting Facts With Photos Gallery Went Viral | Sakshi
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ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన గుహ గురించి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)

Jul 4 2026 10:53 AM | Updated on Jul 4 2026 12:01 PM

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ఏపీలో ఉన్న ఈ అద్భుతమైన గుహ గురించి మీకు తెలుసా?

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బెలూమ్ గుహలు (Belum Caves)

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ఈ గుహ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాయలసీమలోని నంద్యాల జిల్లాలోని కొలిమిగుండ్ల మండలంలో మండల కేంద్రానికి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి.

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భారత ఉపఖండంలో మేఘాలయ గుహల తరువాత ఇవే రెండవ అతిపెద్ద గుహలుగా భావిస్తున్నారు.

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ఇప్పుడు కనుమరుగైన చిత్రావతి నది వల్ల నిత్యం ఉండే భూగర్భ జలాల ప్రవాహం వల్ల కొన్ని వేల సంవత్సరాల కాలంలో సహజంగా ఏర్పడిన గుహలు ఇవి.

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ఈ గుహల్లో ప్రచీన కాలంలో జైన, బౌద్ధ భిక్షువులు నివసించేవారనడానికి ఆధారాలున్నాయి.

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ఇక్కడ లభ్యమైన బౌద్ధమత అవశేషాలను అనంతపురంలోని మ్యూజియంలో ఉంచారు.

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బెలూం గుహలు కర్నూలుకు 109 కిలోమీటర్లు, హైదరాబాద్ కు 336 కిలోమీటర్లు, దూరంలో ఉన్నాయి.

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# Tag
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