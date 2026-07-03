 అప్పులకు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌నని కాదయ్యా..! అభివృద్ధికి అన్నారు!! | Sakshi Cartoon 03-07-2026 | Sakshi
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అప్పులకు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌నని కాదయ్యా..! అభివృద్ధికి అన్నారు!!

Jul 3 2026 4:50 AM | Updated on Jul 3 2026 4:50 AM

Sakshi Cartoon 03-07-2026

అప్పులకు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌నని కాదయ్యా..! అభివృద్ధికి అన్నారు!!

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