ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
అలాగే ‘సర్’!
తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
అనంతపురం జిల్లా: ‘శింగనమల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా బండారు శ్రా
గ్రహం అనుగ్రహం:
ఒడిశాలోని పూరీ క్షేత్రంలో జరిగే జగన్...
కోట్లాధికారి కావాలంటే..తాతల ఆస్తి లే�...
చుట్టూ చిమ్మ చీకటి..మంచి జీవితం ఎలా పొ...
అమెరికాకు చెందిన ప్రపంచ ప్రసిద్ధ టెన...
బెంగళూరు: బెంగళూరులో ఘోర ప్రమాద ఘటన వ�...
న్యూఢిల్లీ: నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ...
కామ్జోంగ్: మణిపూర్లోని కామ్జోంగ్ ...
ఒక విదేశీ మహిళ విపరీతమైన తలనొప్పితో �...
అనంతపురం: వైఎస్సార్ సీపీ రాప్తాడు సమ�...
న్యూయార్క్: అమెరికా గూఢచారి సంస్థ ‘�...
చెన్నై: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సీ జోసె�...
కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలు అంటే ఏ రేంజ్ల...
త్రిసూర్: కేరళలోని త్రిసూర్ జిల్లాలో...
న్యూఢిల్లీ: భారతదేశ చరిత్రలోనే తొలిస...
న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేత�...
న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర మంత్రివ
మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదులే! మన ప్రభుత్వం అప్పులు అడుక్కుంటుంది.. మనమూ అడుక్కుంటున్నాం!!
ఈ ఏడాది జనవరిలో టాలీవుడ్ హీరో రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన కొణిదెల కవలలకు జన్మి
Jul 3 2026 4:50 AM | Updated on Jul 3 2026 4:50 AM
అప్పులకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్నని కాదయ్యా..! అభివృద్ధికి అన్నారు!!
సీఎం విజయ్ తండ్రి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
బుల్లితెర డాక్టర్ బాబు సతీమణి ఖరీదైన కారు (ఫొటోలు)
మాన్సూన్ జ్ఞాపకాల్లో హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా (ఫొటోలు)
బీచ్లో బిగ్బాస్ బ్యూటీ దీప్తి సునయన (ఫొటోలు)
పింక్ శారీలో టాలీవుడ్ నటి అనసూయ గ్లామర్ (ఫొటోలు)
క్రేజీ కపుల్ ఇద్దరు కలిసి ఏం చేశారో చూడండి
కేతన్ కేసులో కీలక మలుపు
ఇలాంటి వాడు MLAనా! మాతో పెట్టుకుంటే.. అడ్వకేట్లు వార్నింగ్
పిచ్ మధ్యలోనే తిట్టుకున్నా SRH ప్లేయర్లు స్టంప్ మైక్ ఆడియో వైరల్
ఏంటి అన్న ఈ బూతు పురాణం.. పూలవర్తి నాని ఆడియో లీక్ ఏకిపారేసిన మహిళ