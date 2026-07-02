 మాన్సూన్ జ్ఞాపకాల్లో హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా (ఫొటోలు) | Actress Faria Abdullah Remembers Monsoon Season Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాన్సూన్ జ్ఞాపకాల్లో హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా (ఫొటోలు)

Jul 2 2026 7:30 PM | Updated on Jul 2 2026 7:30 PM

Actress Faria Abdullah Remembers Monsoon Season Photos1
1/7

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా తాజాగా ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్ పెట్టింది.

Actress Faria Abdullah Remembers Monsoon Season Photos2
2/7

మాన్సూన్ సీజన్‌ పాత ఫోటోలను షేర్ చేసింది.

Actress Faria Abdullah Remembers Monsoon Season Photos3
3/7

సముద్రపు ఒడ్డున ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తోన్న ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Actress Faria Abdullah Remembers Monsoon Season Photos4
4/7

Actress Faria Abdullah Remembers Monsoon Season Photos5
5/7

Actress Faria Abdullah Remembers Monsoon Season Photos6
6/7

Actress Faria Abdullah Remembers Monsoon Season Photos7
7/7

# Tag
Actress Faria Abdullah remembers Monsoon SEASON Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మాన్సూన్ జ్ఞాపకాల్లో హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా (ఫొటోలు)

photo 2

బీచ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దీప్తి సునయన (ఫొటోలు)

photo 3

పింక్ శారీలో టాలీవుడ్ నటి అనసూయ గ్లామర్ (ఫొటోలు)

photo 4

క్రాంతి కుమార్ కుటుంబానికి పరామర్శ, నేనున్నా అంటూ వైఎస్‌ జగన్‌ భరోసా (ఫొటోలు)
photo 5

నాగబంధం ప్రమోషన్స్‌లో హీరోయిన్‌ నభా నటేష్.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Crazy Couple In New York Viral Video 1
Video_icon

క్రేజీ కపుల్ ఇద్దరు కలిసి ఏం చేశారో చూడండి
Police Request Lie Detector Test To Siya Goyal 2
Video_icon

కేతన్ కేసులో కీలక మలుపు

Advocates Slams Pulivarthi Nani and CM Chandrababu 3
Video_icon

ఇలాంటి వాడు MLAనా! మాతో పెట్టుకుంటే.. అడ్వకేట్లు వార్నింగ్
Ishan, Abhishek Stump Mic Audio 4
Video_icon

పిచ్ మధ్యలోనే తిట్టుకున్నా SRH ప్లేయర్లు స్టంప్ మైక్ ఆడియో వైరల్
YSRCP Women Haseena MASS RAGGING On MLA Pulivarthi Nani Audio Leak 5
Video_icon

ఏంటి అన్న ఈ బూతు పురాణం.. పూలవర్తి నాని ఆడియో లీక్ ఏకిపారేసిన మహిళ
Advertisement