బుల్లితెర డాక్టర్‌ బాబు సతీమణి ఖరీదైన కారు (ఫొటోలు)

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర మంత్రివ
ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదులే! మన ప్రభుత్వం అప్పులు అడుక్కుంటుంది.. మనమూ అడుక్కుంటున్నాం!!
అలాగే ‘సర్’!
తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
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మన దగ్గర లాటరీ కల్చర్ తక్కువగానీ కేరళలో లాటరీ టికెట్స్ కొనడం లాంటివి చాలా సాధారణమైన విషయం.
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Jul 2 2026 9:20 PM | Updated on Jul 2 2026 9:43 PM
బుల్లితెరపై డాక్టర్బాబుగా ఫేమ్ తెచ్చుకున్న నటుడు నిరుపమ్. తాజాగా ఆయన సతీమణి మంజుల పరిటాల ఖరీదైన ఈవీ కారును కొనుగోలు చేసింది. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
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