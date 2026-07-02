 బుల్లితెర డాక్టర్‌ బాబు సతీమణి ఖరీదైన కారు (ఫొటోలు) | Actor Nirupam Paritala Buys Costly Car Photos | Sakshi
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బుల్లితెర డాక్టర్‌ బాబు సతీమణి ఖరీదైన కారు (ఫొటోలు)

Jul 2 2026 9:20 PM | Updated on Jul 2 2026 9:43 PM

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బుల్లితెరపై డాక్టర్‌బాబుగా ఫేమ్ తెచ్చుకున్న నటుడు నిరుపమ్. తాజాగా ఆయన సతీమణి మంజుల పరిటాల ఖరీదైన ఈవీ కారును కొనుగోలు చేసింది. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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# Tag
Actor Nirupam Paritala Buys costly car Photos
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