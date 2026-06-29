 పట్టాలు కరిగేంత వేడి.. యూరప్ హీట్‌వేవ్ షాక్ | Massive Heat Wave Effect Across Europe | Sakshi
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పట్టాలు కరిగేంత వేడి.. యూరప్ హీట్‌వేవ్ షాక్

Jun 29 2026 11:30 AM | Updated on Jun 29 2026 11:39 AM

Massive Heat Wave Effect Across Europe

యూరప్ అంతటా తీవ్రమైన హీట్‌వేవ్ కారణంగా సాధారణ జీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటంతో రోడ్లు కరిగిపోవడం, రైల్వే పట్టాలు వంకరలు తిరగడం, రవాణా వ్యవస్థలు తీవ్రంగా దెబ్బతినడం వంటి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అనేక దేశాల్లో 40 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ను దాటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కావడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

వెస్ట్రన్ యూరప్‌లో మొదలైన ఈ హీట్‌వేవ్ క్రమంగా సెంట్రల్, ఈస్ట్రన్ యూరప్‌కు వ్యాపించి పలు దేశాల్లో ఉష్ణోగ్రత రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. డెన్మార్క్‌లో 1874 తర్వాత ఇప్పుడే అత్యధికంగా 37 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. స్విట్జర్లాండ్‌లో 38.8 డిగ్రీలు, చెక్ రిపబ్లిక్‌లో 40.8 డిగ్రీలతో ఆల్‌టైమ్ రికార్డులు నమోదయ్యాయి. యూకేలో జూన్ నెలలోనే 37.3 డిగ్రీలతో చరిత్రాత్మక రికార్డు నమోదైంది.

జర్మనీలో వేడిమి ప్రభావంతో ఆటోబాన్ హైవేపై కాంక్రీట్ స్లాబ్స్ పేలిపోవడంతో పలు రహదారులు మూసివేయాల్సి వచ్చింది. ఫ్రాన్స్‌లో రోడ్లు కరిగిపోవడం, విద్యుత్ అంతరాయాలు, రైళ్ల ఆలస్యాలు తీవ్రంగా నమోదయ్యాయి. అణుశక్తి కేంద్రాల్లో కూలింగ్ సమస్యల కారణంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గించాల్సి వచ్చినప్పటికీ సరఫరాకు ఇబ్బంది లేదని అధికారులు తెలిపారు.

హీట్‌వేవ్ ప్రభావంతో ఆసుపత్రులు కూడా ఒత్తిడికి గురయ్యాయి. ఫ్రాన్స్‌లో వేలాది మంది హీట్‌ సంబంధిత సమస్యలతో ఆసుపత్రులను ఆశ్రయించగా, అత్యవసర సేవలు అలర్ట్‌లోకి వెళ్లాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజా కార్యక్రమాలు వాయిదా పడ్డాయి. జర్మనీలో ఓ నర్సింగ్ హోమ్‌ను ఖాళీ చేయాల్సి రాగా, ఒక వ్యక్తి మరణించగా దాని కారణం వేడిమేనా అన్నది స్పష్టంగా తెలియలేదు. ఇటలీ, యూకేలోనూ రెడ్, ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌లు కొనసాగుతున్నాయి. పలు నగరాల్లో ప్రజలు నీడ కోసం తలదాచుకుంటూ, ఫౌంటెన్ల వద్ద సమయం గడుపుతున్నారు. ఇదే సమయంలో నదులు, సరస్సుల్లో స్నానానికి వెళ్లిన కొందరు ప్రమాదాల్లో మృతి చెందిన ఘటనలు కూడా నమోదయ్యాయి. యూరప్ అంతటా ఈ హీట్‌వేవ్ ప్రజా జీవనంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.

యూరప్‌లో హీట్‌వేవ్‌ల వల్ల మరణాలు ఇటీవల సంవత్సరాల్లో గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. తాజా అధ్యయనాలు మరియు 2026 జూన్‌లో వచ్చిన తాజా ఘటనల ఆధారంగా ముఖ్య విషయాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  • ఫ్రాన్స్‌లో మాత్రమే సుమారు 1,000కి పైగా అదనపు మరణాలు నమోదయ్యాయి

  • కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ప్యారిస్ ప్రాంతంలో మరణాల సంఖ్య వేగంగా పెరిగింది. 

  • జర్మనీ, పోలాండ్, చెక్ రిపబ్లిక్, హంగేరీ వంటి దేశాల్లో 40°C పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి

  • యూరప్ మొత్తం మీద లక్షలాది మంది ప్రజలు తీవ్రమైన వేడికి గురయ్యారు

గత సంవత్సరాల అంచనాలు .. 

  • 2024లో యూరప్‌లో సుమారు 62,775 హీట్‌వేవ్ సంబంధిత మరణాలు జరిగాయని అంచనాలు ఉన్నాయి

  • 2022–2023 వేసవుల్లో మొత్తం లక్షల సంఖ్యలో హీట్-సంబంధిత మరణాలు జరిగినట్లు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయ

  • కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, యూరప్‌లో వేడి కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం మరణాలు పెరుగుతున్న ట్రెండ్ ఉంది

  • హీట్‌వేవ్‌ కారణంగా వృద్ధులు (65+ వయస్సు) ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతున్నారు

  • రాత్రిపూట కూడా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గకపోవడం గమనార్హం. 

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