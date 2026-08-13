 ఐరోపాలో ‘చీకట్లు’ కమ్ముకున్న వేళ.. | Rare Solar Eclipse Sweeps Across Europe | Sakshi
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ఐరోపాలో ‘చీకట్లు’ కమ్ముకున్న వేళ..

Aug 13 2026 7:48 AM | Updated on Aug 13 2026 7:56 AM

Rare Solar Eclipse Sweeps Across Europe

న్యూఢిల్లీ: ఆగస్టు 12(బుధవారం) నాడు ఐరోపా ఖండంలో అరుదైన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సంభవించింది. ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని తిలకించేందుకు స్పెయిన్, గ్రీన్‌లాండ్, ఐస్‌లాండ్ తదితర ప్రాంతాల్లో లక్షలాది మంది ప్రజలు ఆకాశం వైపు ఆసక్తిగా చూశారు. 1999 ఆగస్టు 11 తర్వాత ఐరోపా ప్రధాన భూభాగంలో కనిపించిన తొలి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఇదే కావడం విశేషం. సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి ఒకే సరళరేఖపైకి రావడం వల్ల, చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా అడ్డుకోవడంతో ఈ అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది.

స్పెయిన్‌లోని పలు నగరాల్లో ప్రజలు ఈ ఖగోళ అద్భుతాన్ని కళ్లారా చూసేందుకు భారీగా తరలివచ్చారు. ఆకాశం నిర్మలంగా ఉండటంతో, పగటిపూట కాసేపు చీకటి అలముకున్న దృశ్యాన్ని చూసి ప్రజలు సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనయ్యారు. ఇక స్విట్జర్లాండ్‌లో ఖగోళ ప్రేమికులు గ్రహణాన్ని వీక్షించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. బ్రిటన్‌లో సూర్యుడిలో 90 శాతానికి పైగా భాగాన్ని చంద్రుడు కమ్మేయడంతో, అక్కడ వాతావరణం మరింత నాటకీయంగా మారింది.

లండన్‌లోని ప్రసిద్ధ బిగ్ బెన్ టవర్ వద్ద ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని పలువురు ఫొటోల రూపంలో బంధించారు. హంగేరీలోనూ ప్రజలు ప్రత్యేక అబ్జర్వేషన్ టవర్ల ద్వారా ఈ గ్రహణాన్ని తిలకించారు. అయితే, భారతీయులకు మాత్రం ఈ అరుదైన దృశ్యం కనిపించలేదు. ఈ గ్రహణం సంభవించిన సమయంలో (భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 9 గంటల నుండి తెల్లవారుజామున 2:15 గంటల వరకు) భారతదేశంలో రాత్రి సమయం కావడంతో, సూర్యాస్తమయం కారణంగా భారత ఉపఖండంలో ఎక్కడా గ్రహణం కనిపించలేదు.
 

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