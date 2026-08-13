 రవితేజ ‘ఇరుముడి’ మూవీ HD స్టిల్స్‌ | Ravi Teja Irumudi Movie HD Stills | Sakshi
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రవితేజ ‘ఇరుముడి’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Aug 13 2026 7:21 AM | Updated on Aug 13 2026 7:21 AM

Ravi Teja Irumudi Movie HD Stills1
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మాస్ మహారాజా రవితేజ హీరోగా (Ravi Teja) శివ నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన భావోద్వేగ భక్తి ప్రధాన కుటుంబ కథా చిత్రం ఇరుముడి. (Irumudi Movie)

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రవితేజ సరసన ప్రియా భవానీ శంకర్(Priya Bhavani Shankar) నటిస్తుండగా, కీలక పాత్రలో సాయి కుమార్ (గురుస్వామిగా) కనిపించనున్నారు.

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ఈ సినిమాను మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించారు.

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ఈ చిత్రం ఆగస్ట్ 21, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

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'మజిలీ', 'ఖుషి' వంటి ఎమోషనల్ చిత్రాలందించిన శివ నిర్వాణ ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.

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జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

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ఇది శబరిమల యాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి భక్తి సినిమా కాదని, దీక్ష నేపథ్యంలో సాగే భావోద్వేగ కథ అని దర్శకుడు స్పష్టం చేశారు.

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వ్యసనాలు ఉన్న ఒక సాధారణ వ్యక్తి 41 రోజుల అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు, అతని జీవితంలో వచ్చే మార్పులు, ఎదురయ్యే సంఘర్షణలే ఈ చిత్రంలో ప్రధాన బలం.

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కూతురిని కాపాడుకునే ఓ తండ్రి పోరాటం, స్థానికంగా అమ్మాయిల భద్రత కోసం జరిగే పోరు వంటి మాస్, యాక్షన్ అంశాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

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# Tag
Ravi Teja Irumudi Movie Movie Working Stills Shiva Priya Bhavani Shankar Tollywood Nirvana sai kumar
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