 ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Ramba Oorvasi Menaka Movie Teaser Launch Event Photos Gallery Went Viral On Social Media | Sakshi
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‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Aug 12 2026 7:12 AM | Updated on Aug 12 2026 9:39 AM

Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery1
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అల్లరి నరేష్‌ హీరోగా వస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’. కామెడీ గోస్‌ కాస్మిక్‌ అన్నది ట్యాగ్‌లైన్ ఈ సినిమాకు చంద్రమోహన్‌ చింతాడ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery2
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ఈ మూవీని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌– హాస్య మూవీస్‌ బ్యానర్స్‌పై రాజేష్‌ దండా, నిమ్మకాయల ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery3
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తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ టీజర్ చూస్తుంటే ఫుల్ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది.

Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery4
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రంభగా రాశి సింగ్, ఊర్వశిగా విష్ణుప్రియ, మేనకగా ప్రిషా సింగ్ కనిపించనుండగా.. దేవేంద్రుడి పాత్రలో వెన్నెల కిషోర్ తన కామెడీతో అదరగొట్టేలా కనిపిస్తున్నారు.

Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery5
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Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery6
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Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery7
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Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery8
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Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery9
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Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery10
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Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery11
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Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery12
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Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery13
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Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery14
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Ramba Oorvasi Menaka TEASER Launch Event Photo Gallery17
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