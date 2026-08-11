 ఫైరింగ్ కియారా.. అందం ఏ మాత్రం తగ్గలే (ఫొటోలు) | Kiara Fiery Looks Her Beauty Is Still Unmatched Photos | Sakshi
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ఫైరింగ్ కియారా.. అందం ఏ మాత్రం తగ్గలే (ఫొటోలు)

Aug 11 2026 3:41 PM | Updated on Aug 11 2026 3:44 PM

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కొన్నాళ్ల క్రితం తల్లయిన హీరోయిన్ కియారా అడ్వాణీ.. గ్లామర్ విషయంలో మళ్లీ మునుపటిలా కనిపిస్తోంది. చూస్తుంటే అందం ఏ మాత్రం తగ్గినట్లు లేదుగా అనిపిస్తోంది.

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