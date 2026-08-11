 యువతపై దౌర్జన్యం సరికాదు: ప్రకాశ్ రాజ్ | Prakash Raj Condemns Use Of Tear Gas In Jharkhand Student Protest Crackdown, Check Out His Post Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యువతపై దౌర్జన్యం సరికాదు: ప్రకాశ్ రాజ్

Aug 11 2026 8:16 AM | Updated on Aug 11 2026 11:18 AM

Prakash Raj condemns use of tear gas in Jharkhand student protest crackdown

రాంచీ: జార్ఖండ్‌లో ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల అవకతవకలపై ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై పోలీసులు బలప్రయోగం చేయడంపై ప్రముఖ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. పోటీ పరీక్షలను రద్దు చేయాలని, సీబీఐ విచారణ జరిపించాలంటూ జార్ఖండ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీని ముట్టడించడానికి యత్నించిన విద్యార్థులపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేసి, టియర్ గ్యాస్, వాటర్ క్యానాన్లను ప్రయోగించారు. ఈ అణచివేత తీరుపై సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకాశ్ రాజ్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
 

ఈ ఘటనకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోను రీపోస్ట్ చేస్తూ ఆయన తీవ్రంగా స్పందించారు. ‘ఎందుకు.. ఎందుకు.. ఎందుకు.. ఈ క్రూరత్వం ఇకపై సాగదు. ఇది కేవలం అహంకారంతో కూడిన ప్రభుత్వాన్ని కిందకు దించుతుంది’ అంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో రాసుకొచ్చారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న యువతపై ఈ రకమైన దౌర్జన్యం సరికాదని, వారి భవిష్యత్తు కోసం గళం ఎత్తుతున్న విద్యార్థులపై పోలీసుల ఉక్కుపాదం మోపడాన్ని ఆయన తీవ్ర పదజాలంతో ఖండించారు.

జార్ఖండ్‌లో జరుగుతున్న ఈ ఆందోళనలు, విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యలు జాతీయ స్థాయిలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మరోవైపు ఈ అంశంపై పార్లమెంట్‌లోనూ అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం నడుస్తోంది. విద్యార్థుల సమస్యలపై చర్చించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమని ప్రకటించినప్పటికీ, ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. 

ఇది కూడా చదవండి: ఆరుగురు కొత్త సైనిక కమాండర్లను నియమించిన మొజ్తబా ఖమేనీ!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఐశ్వర్య రాజేశ్ ఇంతలా మారిపోయిందేంటి? (ఫొటోలు)
photo 2

యంగ్ హీరోతో నయన్ లవ్ పోజులు (ఫొటోలు)
photo 3

‘అగధ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

కిరణ్ అబ్బవరం క్యూట్ ఫ్యామిలీ.. వెకేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

కొలంబియాను కుదిపేసిన రాకాసి భూకంపం..(ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Open Challenge to Nara Lokesh 1
Video_icon

ఆడపిల్లలు సవాల్ చేస్తుంటే ముడుచుకున్నావ్ లోకేష్ పరువు తీసేసిన RK రోజా
YSRCP Leaders Rally In Ranastalam 2
Video_icon

వైఎస్సార్సీపీ ర్యాలీ @ రణస్థలం
What’s BJP’s Strategy in Parliament? 3
Video_icon

పార్లమెంటులో బిజేపీ వ్యూహమేంటి?
Botsa Satyanarayana Warning to Chandrababu And LOkesh Over TDP Attacks 4
Video_icon

ప్రశ్నిస్తే చాలు దాడులు చేస్తున్నారు.. కూటమి నేతలకు బొత్స వార్నింగ్
Chintamaneni Prabhakar Victims Sensational Comments 5
Video_icon

నిన్ను సొంత అన్న అనుకున్న.. మా చావుకు కారణం నువ్వే చింతమనేనిపై రెచ్చిపోయిన బాధితులు
Advertisement
 