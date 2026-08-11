 ‘పళ్ళ బురుసు’ ప్రీ-రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్..ముఖ్య అతిథిగా నాగార్జున (ఫొటోలు) | Nagarjuna Turns Special Guest For Palla Burusu Movie Pre Release Event, Photos Gallery Inside | Sakshi
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‘పళ్ళ బురుసు’ ప్రీ-రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్..ముఖ్య అతిథిగా నాగార్జున (ఫొటోలు)

Aug 11 2026 7:45 AM | Updated on Aug 11 2026 9:33 AM

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'పళ్ళ బురుసు' (టూత్‌బ్రష్) అనేది తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో వస్తున్న ఒక విలేజ్ ఎంటర్‌టైనర్ సినిమా. 'బలగం' ఫేమ్ సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రాన్ని ఉదయ్ చౌహాన్ దర్శకత్వం వహించారు.

Pallaburusu Pre Release Press Meet Photo Gallery2
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అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ మరియు ఎపిక్ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా ఆగస్టు 14, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

Pallaburusu Pre Release Press Meet Photo Gallery3
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ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ ఇటీవల ప్రీ-రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది.

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ఈ వేడుకలో కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని సినిమాపై తన ప్రశంసలు కురిపించారు.

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# Tag
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