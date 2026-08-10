 ఒక బైక్‌కు 500 హారన్‌లు.. ఇదేందయ్యా ఇదీ! | Faridabad man modifies motorcycle with 500 horns for Kanwar Yatra | Sakshi
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ఒక బైక్‌కు 500 హారన్‌లు.. ఇదేందయ్యా ఇదీ!

Aug 10 2026 1:00 PM | Updated on Aug 10 2026 1:11 PM

Faridabad man modifies motorcycle with 500 horns for Kanwar Yatra

హరిద్వార్‌: హరిద్వార్‌లో జరుగుతున్న కన్వర్ యాత్రకు సంబంధించి ఓ విచిత్రమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఫరీదాబాద్‌కు చెందిన ఒక వ్యక్తి తన మోటార్‌సైకిల్‌కు ఏకంగా 500 హారన్‌లను అమర్చుకుని హరిద్వార్‌కు చేరుకున్నాడు. అయితే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భారీ మార్పులు చేసిన ఈ వినూత్న బైక్ పోలీసుల దృష్టిలో పడటంతో వారు దానిని సీజ్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్‌గా మారింది.
 

కన్వర్ యాత్ర సమయంలో గంగాజలం సేకరించేందుకు లక్షలాది మంది భక్తులు హరిద్వార్‌కు వస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొందరు తమ వాహనాలను వినూత్న రీతిలో అలంకరించుకుంటారు. అయితే, ఫరీదాబాద్‌కు చెందిన అమన్ అనే వ్యక్తి తన బైక్ చుట్టూ సుమారు 500 హారన్‌లను బిగించి ప్రయాణించాడు. శంకరాచార్య చౌక్ వద్ద పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్న పోలీసుల కంట ఈ బైక్ పడింది. వాహనంలో చేసిన ఈ భారీ మార్పులు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉండటంతో పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు.

కన్ఖల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్‌ఎస్‌ఐ అనుజ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ఆగస్టు 7న శంకరాచార్య చౌక్ వద్ద ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు బైక్‌ను సీజ్ చేసి, చలానా విధించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ భారీ హారన్ల బైక్‌ను పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలిస్తున్న దృశ్యాలు నెట్టింట విస్తృతంగా ప్రచారం అయ్యాయి. యాత్ర సమయంలో భక్తులు నిబంధనలు పాటించాలని, అల్లర్లు సృష్టించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

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