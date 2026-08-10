 'టాక్సిక్' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు) | Rocking Star Yash Toxic Movie Trailer Launch Event HD Photos | Sakshi
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'టాక్సిక్' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Aug 10 2026 8:39 AM | Updated on Aug 10 2026 12:19 PM

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‘కేజీఎఫ్‌’ మూవీస్‌ ఫేమ్‌ యశ్‌ హీరోగా గీతూ మోహన్ దాస్‌ దర్శకత్వంలో రూ పొందిన ద్విభాషా (కన్నడ, ఇంగ్లీష్‌) చిత్రం ‘టాక్సిక్‌: ఎ ఫెయిరీటేల్‌ ఫర్‌ గ్రోన్ అప్స్‌’.1940–1970 కాలంలో గోవా తీర్రపాంతం నేపథ్యంతో సాగే ఈ సినిమాలో యశ్‌ ద్విపాత్రాభినయం (రాయ, టికెట్‌) చేశారు.

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ఈ సినిమాలో గంగ పాత్రలో నయనతార, నాడియాగా కియారా అద్వానీ, ఎలిజబెత్‌గా హ్యూమా ఖురేషీ, రెబెక్కా పాత్రలో తారా సుతారియా, మెలిస్సా రోల్‌లో రుక్మిణీ వసంత్‌ నటిస్తున్నారు.

Rocking Star Yash Toxic Movie Trailer Launch Event HD Photos3
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కేవీఎన్‌ ప్రోడక్షన్స్, మాన్ స్టర్‌ మైండ్‌ క్రియేషన్స్పై వెంకట్‌ కె.నారాయణ, యశ్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 26న విడుదల కానుంది.

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ఈ సందర్భంగా గ్రాండ్ గా ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

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Rukmini Vasanth (రుక్మిణి వసంత్)

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Nayanthara (నయన తార)

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Tara Sutaria (తారా సుతారియా)

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Kiara Advani (కియారా అద్వానీ)

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Huma Qureshi (హుమా ఖురేషి)

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Images Source : : Twitter (X)

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