 బ్లాక్ డ్రెస్‌లో గోల్డెన్ హార్ట్.. ఈషా రెబ్బ స్టన్నింగ్ లుక్స్!(ఫొటోలు) | Eesha Rebba Stuns in a Chic Black Dress: Latest Photoshoot Pictures | Sakshi
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బ్లాక్ డ్రెస్‌లో గోల్డెన్ హార్ట్.. ఈషా రెబ్బ స్టన్నింగ్ లుక్స్!(ఫొటోలు)

Aug 6 2026 12:31 PM | Updated on Aug 6 2026 12:42 PM

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బ్లాక్ డ్రెస్‌లో గోల్డెన్ హార్ట్.. ఈషా రెబ్బ స్టన్నింగ్ లుక్స్!(ఫొటోలు)
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