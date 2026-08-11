 ఐశ్వర్య రాజేశ్ ఇంతలా మారిపోయిందేంటి? (ఫొటోలు) | Aishwarya Rajesh Stunning Transformation Photos | Sakshi
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ఐశ్వర్య రాజేశ్ ఇంతలా మారిపోయిందేంటి? (ఫొటోలు)

Aug 11 2026 2:49 PM | Updated on Aug 11 2026 2:54 PM

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రోజురోజుకీ సన్నబడిపోతున్న 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' ఫేమ్ ఐశ్వర్యా రాజేశ్.. బ్లాక్ డ్రస్‌లో మెరుపుతీగలా కనిపించి షాకిచ్చింది. ఊహించని లుక్‌తో షాకిచ్చింది.

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