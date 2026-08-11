 ‘అగధ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ లో మెరిసిన నటి కామాక్షి భాస్కర్ల (ఫొటోలు) | Actress Kamakshi Bhaskarla Stunning And Beautiful Looks At Agadha Movie Pre Release Event, Photos Gallery Went Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘అగధ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ లో మెరిసిన నటి కామాక్షి భాస్కర్ల (ఫొటోలు)

Aug 11 2026 8:37 AM | Updated on Aug 11 2026 9:37 AM

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event1
1/18

శ్రీ ఆదివరాహ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద అజయ్ కేఆర్ సమర్పణలో కాశీ విశాలాక్షి బలుసు నిర్మాణంలో ఎం.ఎస్. రాజు తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘అగధ’. (Agadha Movie)

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event2
2/18

ఈ మూవీలో కామాక్షి భాస్కర్ల, (Kamakshi Bhaskarla) శ్రవణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, జోవికా విజయ్‌కుమార్, భాను చందర్, షిజు, వనిత విజయ్‌కుమార్, రోషన్ బషీర్, శ్రేయా రాణి రెడ్డి, వైవా రాఘవ, రాబర్ట్ మాస్టర్, ఆర్నా ములేర్, కనకవ్వ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు.

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event3
3/18

ఈ సినిమాని ఆగస్ట్ 14న భారీ ఎత్తున విడుదల చేయబోతున్నారు.

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event4
4/18

ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event5
5/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event6
6/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event7
7/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event8
8/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event9
9/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event10
10/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event11
11/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event12
12/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event13
13/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event14
14/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event15
15/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event16
16/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event17
17/18

Actress Kamakshi Bhaskarla In Agadha Movie Pre Release Event18
18/18

# Tag
Actress Gallery Kamakshi Bhaskarla Agadha Movie pre release event photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యంగ్ హీరోతో నయన్ లవ్ పోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

‘అగధ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

కిరణ్ అబ్బవరం క్యూట్ ఫ్యామిలీ.. వెకేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

కొలంబియాను కుదిపేసిన రాకాసి భూకంపం..(ఫొటోలు)
photo 5

‘అగధ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్ లో మెరిసిన నటి కామాక్షి భాస్కర్ల (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Open Challenge to Nara Lokesh 1
Video_icon

ఆడపిల్లలు సవాల్ చేస్తుంటే ముడుచుకున్నావ్ లోకేష్ పరువు తీసేసిన RK రోజా
YSRCP Leaders Rally In Ranastalam 2
Video_icon

వైఎస్సార్సీపీ ర్యాలీ @ రణస్థలం
What’s BJP’s Strategy in Parliament? 3
Video_icon

పార్లమెంటులో బిజేపీ వ్యూహమేంటి?
Botsa Satyanarayana Warning to Chandrababu And LOkesh Over TDP Attacks 4
Video_icon

ప్రశ్నిస్తే చాలు దాడులు చేస్తున్నారు.. కూటమి నేతలకు బొత్స వార్నింగ్
Chintamaneni Prabhakar Victims Sensational Comments 5
Video_icon

నిన్ను సొంత అన్న అనుకున్న.. మా చావుకు కారణం నువ్వే చింతమనేనిపై రెచ్చిపోయిన బాధితులు
Advertisement