 హాఫ్ శారీలో చిన్న పిల్లలా హీరోయిన్ నభా నటేశ (ఫొటోలు) | Actress Nabha Natesh Latest Stunning Looks: Photos | Sakshi
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హాఫ్ శారీలో చిన్న పిల్లలా హీరోయిన్ నభా నటేశ (ఫొటోలు)

Aug 11 2026 6:10 PM | Updated on Aug 11 2026 6:20 PM

Actress Nabha Natesh Latest Stunning Looks: Photos1
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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నభా నటేశ్‌ హాఫ్ శారీలో మెరిసింది.

Actress Nabha Natesh Latest Stunning Looks: Photos2
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ఈ లుక్‌లో చిన్నపిల్లలా కనిపించింది.

Actress Nabha Natesh Latest Stunning Looks: Photos3
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ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో వైరల్‌గా మారాయి

Actress Nabha Natesh Latest Stunning Looks: Photos4
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Actress Nabha Natesh Latest Stunning Looks: Photos5
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Actress Nabha Natesh Latest Stunning Looks: Photos6
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Actress Nabha Natesh Latest Stunning Looks: Photos7
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# Tag
Actress Nabha Natesh latest Stunning Looks Photos
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హాఫ్ శారీలో చిన్న పిల్లలా హీరోయిన్ నభా నటేశ (ఫొటోలు)
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