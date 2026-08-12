 ఫేమస్ బ్రిడ్జి దగ్గర హీరోయిన్ మమతా మోహన్ దాస్ (ఫొటోలు) | Mamta Mohandas Stunning Photos at California's Historic Bixby Creek Bridge | Sakshi
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ఫేమస్ బ్రిడ్జి దగ్గర హీరోయిన్ మమతా మోహన్ దాస్ (ఫొటోలు)

Aug 12 2026 3:02 PM | Updated on Aug 12 2026 3:10 PM

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హీరోయిన్ కమ్ సింగర్ అయిన మమతా మోహన్ దాస్.. కాలిఫోర్నియాలోని 1932లో కట్టిన బ్రిక్స్బి బ్రిడ్జి దగ్గర ఫొటోలకి పోజులిచ్చింది.

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ఫేమస్ బ్రిడ్జి దగ్గర హీరోయిన్ మమతా మోహన్ దాస్ (ఫొటోలు)
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