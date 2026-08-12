ఐదేళ్ల తర్వాత కనిపించిన తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

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2013లో విడుదలైన 'ఇవన్ వేరే మాదిరి' (Ivan Veramathiri) అనే తమిళ చిత్రం ద్వారా సురభి సినీరంగ ప్రవేశం చేసింది.
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2015లో వచ్చిన 'బీరువా' సినిమాతో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది.
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తెలుగులో ఎక్స్ ప్రెస్ రాజా, జెంటిల్ మ్యాన్, శశి వంటి పలు చిత్రాలలో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
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తన తొలి తమిళ చిత్రానికి గాను ఉత్తమ మహిళా డెబ్యూగా 'సైమా' (SIIMA) అవార్డు నామినేషన్ అందుకుంది.
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తెలుగు సినిమాలలో నటించిన హీరోయిన్ సురభి చివరగా 2021లో వచ్చిన 'శశి'లో కనిపించింది.
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ఇన్నాళ్లకు అల్లరి నరేశ్ 'రంభ ఊర్వశి మేనక'లో హీరోయిన్గా చేసింది.
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మంగళవారం ఈ చిత్ర టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరగ్గా ఇందులో కనిపించింది.
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