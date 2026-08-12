 ఐదేళ్ల తర్వాత కనిపించిన తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Surbhi Puranik Stunning And Beautiful Looks In Purple Saree Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐదేళ్ల తర్వాత కనిపించిన తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Aug 12 2026 11:21 AM | Updated on Aug 12 2026 11:38 AM

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos1
1/14

2013లో విడుదలైన 'ఇవన్ వేరే మాదిరి' (Ivan Veramathiri) అనే తమిళ చిత్రం ద్వారా సురభి సినీరంగ ప్రవేశం చేసింది.

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos2
2/14

2015లో వచ్చిన 'బీరువా' సినిమాతో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టింది.

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos3
3/14

తెలుగులో ఎక్స్ ప్రెస్ రాజా, జెంటిల్ మ్యాన్, శశి వంటి పలు చిత్రాలలో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos4
4/14

తన తొలి తమిళ చిత్రానికి గాను ఉత్తమ మహిళా డెబ్యూగా 'సైమా' (SIIMA) అవార్డు నామినేషన్ అందుకుంది.

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos5
5/14

తెలుగు సినిమాలలో నటించిన హీరోయిన్ సురభి చివరగా 2021లో వచ్చిన 'శశి'లో కనిపించింది.

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos6
6/14

ఇన్నాళ్లకు అల్లరి నరేశ్ 'రంభ ఊర్వశి మేనక'లో హీరోయిన్‌గా చేసింది.

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos7
7/14

మంగళవారం ఈ చిత్ర టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరగ్గా ఇందులో కనిపించింది.

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos8
8/14

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos9
9/14

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos10
10/14

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos11
11/14

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos12
12/14

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos13
13/14

Tollywood Actress Surbhi Puranik Viral Photos14
14/14

# Tag
Tollywood Tollywood Beauty Actress Web Cinema Photos photo gallery viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రష్యన్ సమ్మర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న శ్రియ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రకృతి ఒడిలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ యోగా (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో ఎయిడ్స్‌పై అవగాహన భారీ ర్యాలీ (ఫోటోలు)
photo 4

ఐదేళ్ల తర్వాత కనిపించిన తెలుగు హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

బోనాలు స్పెషల్.. ఫ్యామిలీతో 'బేబి' వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)

Video

View all
Imran Khan Death Claim Sparks Controversy 1
Video_icon

ఇమ్రాన్ ఖాన్‌కు ఏమైంది? మృతి వార్తలతో కలకలం
KSR Live Show On Developments In Hyderaabd 2
Video_icon

తెలంగాణలో ఆచూకీ లేని 73 లక్షల ఓట్లు.. సీఎం రేవంత్ సోదరులను టార్గెట్ చేసిన కేటీఆర్
Kannababu Exposes Chandrababu's Alleged PPP Scams 3
Video_icon

చంద్రబాబు పీపీపీ స్కామ్ లు బయటపెట్టిన కన్నబాబు
Tanuja Rani Strong Reaction on Panchadarla Mining 4
Video_icon

మంత్రి సహకారంతో పంచదర్లలో అక్రమ మైనింగ్.. ఆ మంత్రి పేరు...
CM Vijay Passes Resolution Against Delimitation Bill 5
Video_icon

మహిళా రిజర్వేషన్ కు జై.. డీలిమిటేషన్ కు నో! విజయ్ సర్కార్ కీలక తీర్మానం
Advertisement