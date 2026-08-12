 ప్రకృతి ఒడిలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ యోగా (ఫొటోలు) | Tollywood Heroine Yoga Amidst Nature Serenity Photos | Sakshi
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ప్రకృతి ఒడిలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ యోగా (ఫొటోలు)

Aug 12 2026 12:06 PM | Updated on Aug 12 2026 12:12 PM

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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్.. ప్రకృతి ఒడిలో ఓ కొండ ప్రాంతంలో యోగా చేసింది. ఆ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

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