హీరోయిన్లతో ‘గోవిందా’ లీలలు.. బజారుకీడుస్తున్న సునీత!

ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందా వ్యక్తిగత జీవితం మరోసారి సోషల్ మీడియాలోనూ, సినీ వర్గాలలోనూ హాట్ టాపిక్గా మారింది. భార్య సునీతా అహుజాతో బెడిసికొడుతున్న సంబంధం, రూమర్డ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోమల్ రాణితో నడుస్తున్న ప్రచారం నేపథ్యంలో, గోవిందా గతంలో పలువురు హీరోయిన్లతో నడిపిన రిలేషన్ షిప్ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. గోవిందా ప్రేమ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన చిట్టా ఇదే..
నీలం కోఠారితో పెళ్లిపీటల దాకా వెళ్లిన వైనం
90వ దశకంలో బాలీవుడ్లో టాప్ హీరోయిన్గా వెలుగొందిన నీలం కోఠారితో గోవిందా ప్రేమాయణం అప్పట్లో పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది. ఆమెతో పెళ్లి కోసం అప్పటికే జరిగిన సునీతా అహుజాతో నిశ్చితార్థాన్ని కూడా రద్దు చేసుకోవాలని గోవిందా నిర్ణయించుకున్నట్లు బహిరంగంగానే వార్తలు వచ్చాయి. అయితే విధి మరోలా ఉండటంతో వీరిద్దరి దారులు వేరయ్యాయి.
దివ్య భారతిపై మనసు పారేసుకున్న హీరో
80వ దశకంలో అత్యంత అందమైన నటిగా పేరొందిన దివ్య భారతి పక్కన కూడా గోవిందా పేరు గట్టిగానే వినిపించింది. ‘షోరాలా ఔర్ షబ్నమ్’ చిత్రంలో వీరిద్దరూ కలిసి నటించారు. అప్పటికే గోవిందా వివాహితుడైనప్పటికీ, దివ్య భారతి అందానికి ఆకర్షితుడైనట్లు ఆయనే ఒక సందర్భంలో తెలిపారు. అయితే వీరిద్దరి మధ్య రిలేషన్ షిప్కు సంబంధించి వచ్చిన వార్తలు కేవలం రూమర్లుగానే మిగిలిపోయాయి.
రాణీ ముఖర్జీతో తీవ్ర వివాదాలు
2000 ప్రారంభంలో రాణీ ముఖర్జీ, గోవిందా మధ్య సాన్నిహిత్యం బాగా పెరిగింది. ‘హద్ కర్ ది ఆప్నే’ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ బాగా కుదిరింది. ఆన్ స్క్రీన్తో పాటు ఆఫ్ స్క్రీన్లో కూడా వీరిద్దరి ప్రేమ వ్యవహారం బాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్ అయింది. ఈ విషయం సునీతా అహుజాకు తెలియడంతో వారి కాపురం దాదాపు విడాకుల అంచుదాకా వెళ్లినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
మాధురి దీక్షిత్పై ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు
మాధురి దీక్షిత్తో గోవిందాకు ఎలాంటి ప్రేమ సంబంధం లేనప్పటికీ, వీరిద్దరి జంట గురించిన చర్చలు మాత్రం తరచూ జరిగేవి. ఒక ఇంటర్వ్యూలో గోవిందా మాట్లాడుతూ, తన జీవితంలో సునీతా గనుక లేకపోతే కచ్చితంగా మాధురి దీక్షిత్ వెంటపడేవాడినని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. అయితే నిజ జీవితంలో వీరి మధ్య కేవలం వృత్తిపరమైన సంబంధం మాత్రమే ఉంది.
రవీనా టండన్తో సరదా జోకులు
అక్షయ్ కుమార్, రవీనా టండన్ల ప్రేమకథ బాలీవుడ్ లో ఎంత పాపులరో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే రవీనా పేరు గోవిందాతో కూడా ముడిపడింది. వీరిద్దరూ స్వల్పకాలం పాటు డేటింగ్ చేసినట్లు గుసగుసలు వినిపించాయి. అంతేకాకుండా, ‘ఒకవేళ నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకపోతే నిన్నే పెళ్లి చేసుకునేదాన్ని’ అని రవీనా తనతో సరదాగా అనేదని సునీతా అహుజా స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు.
ప్రస్తుత వివాదానికి అసలు కారణం
ప్రస్తుతం 63 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న గోవిందా, తన భార్య సునీతా అహుజాతో విభేదాలు, కోమల్ రాణి స్వర్ణకార్తో విమానాశ్రయంలో కనిపించడం ద్వారా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. గోవిందా లవ్ లైఫ్పై వస్తున్న ఈ తాజా ప్రచారాలు ఆయన అభిమానులను విస్మయానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఇండస్ట్రీలో ఆయన గత ప్రేమాయణాల చరిత్రను మరోసారి తెరపైకి తెచ్చాయి.
భార్య సునీతాతో బహిరంగ విమర్శలు
కొద్దికాలంగా గోవిందా, ఆయన భార్య సునీతా అహుజాల మధ్య మనస్పర్థలు బహిరంగంగానే చర్చకు వస్తున్నాయి. భార్య తనను తరచూ కోపగించుకుంటుందని, మాటల తూటాలు పేలుస్తున్నదని గోవిందా ఇటీవలి కాలంలో పలు ఇంటర్వ్యూలలో పేర్కొనడం గమనార్హం. అయినప్పటికీ వీరిద్దరి సంసార జీవితం ఇప్పటికీ కొనసాగుతుండటం విశేషం.
నిత్యం వార్తల్లో నిలిచే హీరో నంబర్ వన్
గోవిందా తన అద్భుతమైన డాన్స్, కామెడీ టైమింగ్ తో ప్రేక్షకులను ఎంతగా అలరించారో, వ్యక్తిగత వివాదాలతోనూ అంతే స్థాయిలో వార్తల్లో నిలిచారు. ఎనభై, తొంబై దశకాల్లో ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచిన ఈ హీరో లవ్ లైఫ్ ఎప్పుడూ ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది. నేటికీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం మీడియాలో టాప్లో నిలుస్తుండటం గమనార్హం.