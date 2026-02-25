అమెరికా టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ (Microsoft) సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ (Bill Gates) తన వ్యక్తిగత జీవితం, ముఖ్యంగా లైంగిక నేరస్థుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్తో (Epstein) ఉన్న సంబంధాలపై ఉద్యోగుల ముందుకు వచ్చి వివరణ ఇచ్చారు. ఎప్స్టీన్తో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగించడం “పెద్ద తప్పు” అని ఆయన అంగీకరించారు.
తాజాగా వెలువడిన ‘ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్’ ప్రత్యేక కథనం ప్రకారం.. గేట్స్ రష్యన్ మహిళలతో రెండు వ్యక్తిగత సంబంధాలు ఉన్నట్లు టౌన్హాల్ సమావేశంలో ఒప్పుకున్నారు. అయితే, ఆ వ్యవహారాలకు ఎప్స్టీన్ నేర కార్యకలాపాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. “నేను చట్టవిరుద్ధంగా ఏమీ చేయలేదు. చట్టవిరుద్ధంగా ఏదీ చూడలేదు” అని ఆయన పేర్కొన్నట్లు నివేదిక వెల్లడించింది.
ఇటీవల అమెరికా న్యాయ శాఖ విడుదల చేసిన పత్రాలలో ఎప్స్టీన్తో సంబంధాలు ఉన్న పలువురు ప్రముఖుల పేర్లు వెలుగులోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈమెయిల్స్, ఇంటర్వ్యూలు, కాల్ లాగ్లు, ఫోటోలు వంటి ఆధారాలు “ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్” పేరుతో బయటపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో బిల్గేట్స్ పేరు కూడా చర్చకు వచ్చింది.
టౌన్హాల్లో మాట్లాడిన గేట్స్.. “ఎప్స్టీన్తో సమయం గడపడం చాలా పెద్ద తప్పు. నా నిర్ణయాల వల్ల ఇతరులు ఇబ్బంది పడితే క్షమాపణలు కోరుతున్నాను” అని అన్నారు. 2008లో మైనర్ను వ్యభిచారం కోసం కోరిన కేసులో దోషిగా తేలిన తర్వాత కూడా 2011లో ఎప్స్టీన్ను కలిసినట్లు గేట్స్ అంగీకరించారు.
ఎప్స్టీన్ గతం గురించి పూర్తిగా తనిఖీ చేయకపోవడం తన తప్పేనని ఆయన తెలిపారు. 2013లో అప్పటి తన భార్య మిలిందా ఫ్రెంచ్ గేట్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసినప్పటికీ అతన్ని కలవడం కొనసాగించానని చెప్పారు.
“ఇది ఖచ్చితంగా ఫౌండేషన్ విలువలకు విరుద్ధం. నా తప్పిదం కారణంగా ప్రభావితమైన ప్రతి ఒక్కరికీ క్షమాపణలు కోరుతున్నాను” అని గేట్స్ అన్నారు. ఈ వ్యవహారం అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
