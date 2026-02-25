 2026 భయానక భవిష్యవాణి.. కొత్త నాస్ట్రడామస్ హెచ్చరికలు! | New Nostradamus Craig Hamilton-Parker Warnings That Could Shake The World, Check Out His 5 Sensational Predictions For 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

2026 భయానక భవిష్యవాణి.. కొత్త నాస్ట్రడామస్ హెచ్చరికలు!

Feb 25 2026 6:03 PM | Updated on Feb 25 2026 6:12 PM

2026: New Nostradamus Warnings That Could Shake The World

2026 సంవత్సరం.. ప్రపంచం ఇప్పటికే యుద్ధాలు, సాంకేతిక సమస్యలు, రాజకీయ అస్థిరతల మధ్య కంపిస్తోంది. కానీ ఒక వ్యక్తి ఇంకా భయంకరమైన భవిష్యవాణులు చెబుతున్నాడు. అతని పేరు క్రెయిగ్ హామిల్టన్-పార్కర్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా "కొత్త నాస్ట్రడామస్" అని, "డూమ్ ప్రవక్త" అని పిలుస్తారు. రాణి ఎలిజబెత్ మరణం, కోవిడ్ మహమ్మారి వంటి ఘటనలను ముందుగా చెప్పినట్లు అతను దావా వేస్తాడు. ఇప్పుడు అతను పురాతన భారతీయ "నాడీ జ్యోతిష్యం" ఆధారంగా 2026కి 5 భయానక హెచ్చరికలు ఇస్తున్నాడు. ఇవి నిజమైతే... మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి!

మొదటి భవిష్యవాణి.. ట్రంప్ మూడోసారి అధ్యక్షుడు కావచ్చు!
పార్కర్ చెబుతున్నారు.. 2026లో ప్రపంచ యుద్ధాలు లేదా పెద్ద సంక్షోభాలు అమెరికా ఎన్నికల వ్యవస్థను తలకిందులు చేస్తాయి. అలాంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యవసర అధికారాలు ఉపయోగించి తన అధ్యక్ష పదవిని మూడోసారి పొడిగించే ప్రయత్నం చేయవచ్చు. చైనా-తైవాన్ ఉద్రిక్తతలు లేదా రష్యా-చైనా మైత్రి వల్ల పెద్ద యుద్ధం మొదలై, అమెరికా లోనికి లాగబడి ప్రపంచ శక్తి సమీకరణాలు పూర్తిగా మారిపోవచ్చు. ఇది కేవలం రాజకీయం కాదు... ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా కుదిపేస్తుంది!

రెండవ భవిష్యవాణి.. జపాన్‌పై భయానక వాయు మేఘం!  
ఆగస్టు 2026లో జపాన్ ఉత్తర భాగాలను ఒక రహస్యమైన, విధ్వంసకరమైన "వాయు మేఘం" (gas cloud) కప్పేస్తుందని పార్కర్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది సహజంగా జరిగేది కాదేమో... బదులుగా రహస్య దాడి కావచ్చు. బాంబుల ద్వారా అగ్నిపర్వతాలను పేల్చి ఇలాంటి వాయువులు విడుదల చేయవచ్చని అంటున్నారు. దీని పరిణామాలు జపాన్ మొత్తానికి తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తాయి. ఊహించండి... ఆకాశం ముదురుగా మారి, ప్రజలు భయంతో బయటకు రా లేకుండా!

మూడవ భవిష్యవాణి.. ఇరాన్‌పై బలమైన దాడి!  
మార్చి 2026లో ఇరాన్ అణు సౌకర్యాలపై ఖచ్చితమైన, శక్తివంతమైన దాడి జరుగుతుందని చెబుతున్నారు. దీని లక్ష్యం ఇరాన్ అణు శక్తిని పూర్తిగా నాశనం చేయడం. "ఎరుపు, పసుపు జెండాలు" మరియు "సింహం చిహ్నం" వంటి సంకేతాలు ఇప్పటికే కనిపిస్తున్నాయని అంటున్నారు. కానీ ఆశాకిరణం ఉంది – ఈ అల్లర్లు ఇరాన్‌లో ప్రజాస్వామ్యం పెరగడానికి, ముఖ్యంగా మహిళల హక్కులకు దారితీయవచ్చు.

నాలుగవ భవిష్యవాణి.. సైబర్ దాడి, ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలడం!  
2026లో భారీ సైబర్ దాడి జరిగి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మార్కెట్లు, క్రిప్టోకరెన్సీలు, AI వ్యవస్థలు పూర్తిగా స్తంభించిపోతాయి. బ్యాంకులు, కంపెనీలు, వ్యక్తుల డేటా దెబ్బతింటుంది. పార్కర్ సలహా – ముఖ్య డేటాను బ్యాకప్ చేయండి, క్లౌడ్‌పై మాత్రమే ఆధారపడకండి. బంగారం ధరలు తీవ్రంగా ఊగిసలాడతాయి. డిజిటల్ ప్రపంచం కూలిపోతే... మన జీవితాలు ఎలా మారతాయో ఊహించండి!

ఐదో భవిష్యవాణి.. ప్రపంచ సంస్థలు బలహీనపడటం!  
NATO వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు బలహీనపడతాయి. భౌగోళిక రాజకీయ పోటీలు, వనరుల కోసం పోరాటాలు పెరుగుతాయి. అమెరికా గ్రీన్‌లాండ్ సహజ వనరులపై ఎక్కువ ఆర్థిక నియంత్రణ కోరుకోవచ్చు. ప్రపంచ శక్తి సమతుల్యత పూర్తిగా మారిపోతుంది. ఇవి కేవలం భవిష్యవాణులే... నిజమవుతాయా లేదా? ఎవరికీ తెలియదు. కానీ ఈ హెచ్చరికలు ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక పెళ్లి సందడి విశేషాలు (ఫొటోలు)
photo 2

కుంభాభిషేక మహోత్సవంలో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్‌లో మెరిసిపోతున్న శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)
photo 4

నందిపల్లిలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనతో పండుగ వాతావరణం (ఫొటోలు)
photo 5

Telangana Inter Exams : ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Video

View all
Rain Alert For Telangana 1
Video_icon

తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు
MLA Tatiparthi Chandrasekhar Comments On Chandrababu Heritage Foods Link With Bholebaba Dairy 2
Video_icon

అందరి బాబాల వెనుక ఉన్న ఏకైక బాబా మన చంద్ర "బాబా"
Jada Sravan Kumar SENSATIONAL Comments on Deputy CM Pawan Kalyan 3
Video_icon

ఈ నీచుడికా మనం ఓటేసింది.... ఇలాంటి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎవడైనా ఉంటాడా..?
Jada Sravan Kumar SENSATIONAL Comments on Deputy CM Pawan Kalyan 4
Video_icon

నువ్వెలా సీఎం అయ్యావ్ సామి.. నీ తలా తోకా లేని స్పీచ్‌కు ఆ గొర్రెలు చప్పట్లు..
2026 Apocalypse Predictions New Nostradamus Warnings That Could Shake the World 5
Video_icon

2026 భయానక భవిష్యవాణులు! ప్రపంచం గందరగోళంలో పడుతుందా?
Advertisement
 