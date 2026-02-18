 థాయ్‌లాండ్‌ అరుదైన దృశ్యం : ఇలా వచ్చి..అలా! | Rare Asian Golden Cat And Thailand Mythical Fire Tiger Captured On Camera, Photo Went Viral On Social Media | Sakshi
థాయ్‌లాండ్‌ అరుదైన దృశ్యం : ఇలా వచ్చి..అలా!

Feb 18 2026 1:11 PM | Updated on Feb 18 2026 1:21 PM

Rare Asian golden cat Thailand mythical fire tiger captured on camera

థాయిలాండ్‌లో అరుదైన దృశ్యం  నమోదైంది.  ఆసియా గోల్డెన్ క్యాట్‌గా  పిలిచే  పైర్‌  టైగర్‌ అలా కనిపించి ఇలా మాయమైంది. ఖావో లువాంగ్ నేషనల్ పార్క్ లోపలి  ట్రైల్ కెమెరాలో ఈ అరుదైన దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి.   త ఏడాది జూన్‌ 20న దక్షిణ థాయ్‌లాండ్‌లోని ఖావో లుయాంగ్ నేషనల్ పార్క్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఒక ట్రైల్ కెమెరాలో ఈ అరుదైన వన్యప్రాణి చిక్కింది. దట్టమైన అడవి గుండా నిశ్శబ్దంగా  కదులుతున్న దృశ్యాల ఫుటేజ్ పది  సెకండ్లు మాత్రమే  రికార్డ్ అయ్యింది.


ఈ జాతిని శాస్త్రీయంగా కాటోపుమా టెమ్మింకి అని పిలుస్తారు. ఇది ఆగ్నేయాసియా అడవులకు చెందినది. ఇది మధ్యస్థ పరిమాణంలో,ఒంటరిగా తిరగడానికి ఇష్టపడుతుంది.  పగటిపూట అరుదుగా  కదులుతుంది. దాని కదలికలు రహస్యంగా , నీడలా ఉంటాయి.

దీని శాస్త్రీయ నామం Catopuma temminckii. "అగ్ని పులి" (Fire Tiger) థాయ్‌లాండ్‌లో దీన్ని 'సూవా ఫై' (Seua fai) అని పిలుస్తారు, అంటే "అగ్ని పులి" అని అర్థం.దీని శరీరం బంగారు రంగు  కాంతిలో  మెరుస్తూ ఉండటం వల్ల ఈ పేరు వచ్చింది. అలాగే దీని వెంట్రుకలను కాల్చడం వల్ల పెద్ద పులులు దూరంగా పారిపోతాయని ఒక పురాతన నమ్మకం ఉంది. 

విచక్షణా రహితంగా అడవులను నరకివేయడం, వ్యవసాయం పెరగడం వల్ల  వీటి  జనాభా క్రమంగా తగ్గిపోతోంది. వన్యప్రాణుల అక్రమ రవాణా కోసం లేదా పశువులపై దాడి చేస్తాయనే కోపంతో వీటిని చంపేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ ప్రకృతి పరిరక్షణ సంఘం (IUCN) ఈ జాతిని 'వల్నరబుల్' జాబితాలో చేర్చింది. నిరంతరం నిఘా ఉంచడం, పరిరక్షణ చర్యలు చేపట్టడం ద్వారానే ఈ "అగ్ని పులులను"  కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం  ఉందని పర్యావరణ వేత్తలు సూచిస్తున్నారు.

