కొంపముంచిన కోతుల రవాణా : ఇండియన్‌ టూరిస్ట్‌ అరెస్ట్‌

రక్షిత వన్యప్రాణులను అక్రమంగా రవాణా చేయడం తీవ్రమైన నేరం. ఈ నేపథ్యంలోనే థాయ్లాండ్ లోని బ్యాంకాక్లోని సువర్ణభూమి విమానాశ్రయంలో భారతీయ టూరిస్ట్ అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు. థాయిలాండ్ నుండి రెండు సజీవ కోతులను అక్రమంగా రవాణి చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. దీంతో అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నేషన్ థాయిలాండ్ నివేదించిన ప్రకారం ముంబైకి విమానం ఎక్కడానికి సిద్ధమవుతున్నప్పుడు కస్టమ్స్ అధికారులు అతని సామానులో దాచిన జంతువులను కనుగొన్నారు. ఈ సంఘటన ఫిబ్రవరి 3న రాత్రి చోటు చేసుకుంది. జాతీయ ఉద్యానవనాలు, వన్యప్రాణులు మరియు మొక్కల సంరక్షణ విభాగం ప్రైమేట్లు థాయిలాండ్లోని రక్షిత జాతి అయిన ఇండోచైనీస్ లుటుంగ్లు అని నిర్ధారించింది. ఈ ప్రైమేట్ల విలువ దాదాపు 100,000 భాట్ (సుమారు రూ. 2.9 లక్షలు) ఉంటుంది. విమానాశ్రయంలోని వన్యప్రాణుల తనిఖీ కేంద్రంతో సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఆపరేషన్లో ఈ స్వాధీనం జరిగింది.
థాయ్ ఎయిర్లైన్స్ విమానం TG351 బ్యాంకాక్ రూట్ (BKK)లో 28 ఏళ్ల భారతీయుడు కార్తీక్ను అరెస్టు చేశామని పోలీసులు ప్రకటించారు. తనిఖీల్లో భాగంగా ఇండో-చైనీస్ లుటుంగ్లు బయటపడ్డాయనీ, వాటిని స్వాధీనం చేసుకుని వైద్య పరీక్షలు, సంరక్షణ కోసం వన్యప్రాణి నిపుణులకు అప్పగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే నిందితుడిపై చట్టపరమైన చర్యల నిమిత్తం నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని సువర్ణభూమి విమానాశ్రయం లోని ప్యాసింజర్ ఇన్స్పెక్షన్ కస్టమ్స్ ఆఫీస్ డైరెక్టర్ శాంటానీ ఫైరట్టనకోర్న్ ప్రకటించారు. వైల్డ్ యానిమల్ కన్జర్వేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ (2019) మరియు కస్టమ్స్ యాక్ట్ (2017) కింద కేసులు నమోదు చేశారు.
ఇండోచైనీస్ లుటుంగ్
జర్మైన్ లంగూర్ (ట్రాచీపిథెకస్ జెర్మైన్) అని కూడా పిలిచే ఇండోచైనీస్ లుటుంగ్ థాయ్ చట్టం మరియు అంతర్జాతీయ పరిరక్షణ ఒప్పందాల ప్రకారం రక్షిత జాతి. ఇవి ప్రకాశవంతమైన నారింజ రంగు బొచ్చుతో చిన్నగా ఉంటాయి. పెరిగేకొద్దీ బూడిద లేదా నలుపు రంగులోకి మారుతాయి. ఇవి ప్రధానంగా థాయిలాండ్, కంబోడియా, మయన్మార్ మరియు వియత్నాంలో కనిపిస్తాయి.
ఈ జాతి అంతరించిపోతున్న జాతిగా వర్గీకరించబడింది. దాని వ్యాపారం అంతరించిపోతున్న జాతుల అడవి జంతువులు, వృక్షజాలం (CITES)లో అంతర్జాతీయ వాణిజ్యంపై సమావేశం ప్రకారం ఖచ్చితంగా నియంత్రించబడుతుంది. అనుమతి లేకుండా అటువంటి జంతువులను దేశం నుండి బయటకు రవాణా చేయడం చట్టవిరుద్ధం. ఇందుకు భారీ జరిమానాలు విధించవచ్చు.
అనుమానితుడు ఇప్పుడు అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు సమాచారం. మొదటి చట్టం రక్షిత వన్యప్రాణులను అనధికారికంగా ఎగుమతి చేయడాన్ని నిషేధిస్తుంది, రెండవది కస్టమ్స్ ఫార్మాలిటీలను పూర్తి చేయకుండా థాయిలాండ్ నుండి వస్తువులను ఎగుమతి చేయడానికి ప్రయత్నించడం చట్టవిరుద్ధం.
