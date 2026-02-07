 అందువల్లే భారత్‌ చాలా స్పెషల్‌..! | French Woman Living In India Explains Why She Fell In Love With The Country, Watch Video Went Viral | Sakshi
అందువల్లే భారత్‌ చాలా స్పెషల్‌..! ఫ్రెంచ్‌ మహిళ ప్రశంసల జల్లు

Feb 7 2026 12:32 PM | Updated on Feb 7 2026 12:56 PM

French Woman Said What Makes India Special Compared To France

భారత్‌లో నివశించిన చాలామంది విదేశీయలు భారత్‌పై మనుసు పారేసుకుని ఇక్కడే ఉండిపోవడమే కాదు..తమ అభిప్రాయాన్ని కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఆ కారణంగానే ఇక్కడే శాశ్వత నివాసం ఏర్పరుచుచున్నామని కూడా చెప్పారు చాలామంది. అయితే ఇప్పుడు ఆ జాబితాలోకి ఈ ఫ్రెంచ్‌ మహిళ కూడా చేరిపోయింది. భారత్‌ని ప్రత్యేకంగా చూపే విషయాలను వివరించి అందరి మనుసులు దోచుకుంది. మన దేశ గొప్ప తనాన్ని, ఔన్యత్యాన్ని రెండు మాటల్లో చాలా చక్కగా వివరించారామె. ఇంతకీ ఆమె ఏమన్నారంటే..

భారతదేశంలో నివసిస్తున్న ఓ ఫ్రెంచ్‌ మహిళ షేర్‌ చేసిన పోస్ట్‌ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవ్వడమే గాక అందర్నీ అమితంగా ఆకర్షించింది. తన స్వదేశమైన ఫ్రాన్సుతో భారత్‌ని పోలుస్తూ..ఆ విషయాల్లో ఫ్రాన్స్‌ కంటే భారత్‌ ముందు ఉందని అన్నారామె. అలాగే భారత్‌ని ప్రత్యేకంగా చూపించే అంశాలను సైతం ప్రస్తావించారామె. 

ఈ మూడు ఏంటంటే..బలమైన సమాజ భావం,  దేశ సహజ సౌందర్యం, చేతితో తయారు చేసిన వస్త్రాలు. అంతేగాదు తన స్నేహితులు తరచుగా భారత్‌లోని సమాజ భావం గురించి చర్చిస్తారని, వాటి అంచనాల ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుందని వాళ్లంతా అంటుంటారని అన్నారామె. అయితే తాను దీన్ని పూర్తి చేసుకోలేనని, తాను అలా ఉండేలనని కూడా ఒప్పుకున్నారామె. అయితే ఇక్కడ ప్రజలు ఒకరినొకరు ఆదరించుకుంటూ.. సహాయసహకారాలు అందించుకోవడం చూస్తుంటే..చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుందని అందామె. 

ఇది కుందేళ్లకు ఆహారం ఇచ్చేదాంతో పోల్చారామె. అదే సమయంలో తన స్వదేశం ఫ్రాన్సుకి కూడా దాని స్వంత ప్రత్యేక ఆకర్షణలు ఉన్నాయన్నారామె. అలాగే భారత్‌లో ప్రతి వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించొచ్చు. ఇక ఇక్కడ దుస్తులు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయని అంటోంది. ఎంబ్రాయిడరీ, పూసల పనిలో ఉన్న నైపుణ్యం తనను ఆశ్చర్యపరుస్తాయిని అన్నారామె. 

తనకు ఇక్కడ కుర్తీలు కూడా అద్బుతంగా కనిపిస్తాయిని, అవి ఫ్రాన్స్‌లో హైఫ్యాషన్‌గా పరిగణిస్తారని, ఖరీదు కూడా ఎక్కువేనని తెలిపింది. చివరగా పోస్ట్‌లో భారత్‌లో బలాలుగా భావించిన వాటిని గురించి కూడా హైలెట్‌ చేశారామె. నెటిజన్లను ఈ పోస్ట్‌ అమితంగా ఆకర్షించడమే గాక, మా దేశంలో ఈవిషయాలను ఇష్టపడటం చాలా బాగుంది అంటు పోస్టులు పెట్టారు.

 

(చదవండి: పూలమ్మే అమ్మాయి చెప్పిన గొప్ప జీవిత పాఠం..!)

 

